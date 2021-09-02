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Империя зла
ТАлибы вскрывают оставленные нычки
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danilov 02 Сентября 2021 в 12:39:53
Помимо оружия им оставили много свеженапечатанных долларов.

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  Versus 02.09.2021 в 14:43:48   # 783790
А вот щас обидно стало...
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  андремас 02.09.2021 в 15:18:04   # 783792
Вот вам ребята, подарки от дяди Сэма. Воюйте ещё.
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