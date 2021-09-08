ФСБ: за взрывом газопровода в Крыму стояла украинская разведка

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danilov 08 Сентября 2021 в 09:43:36
Ранее в пресс-службе МВД республики рассказали, что неизвестные 23 августа повредили в горной части региона газопровод, который используется для снабжения села Перевальное и войсковой части. Его работу восстановили на следующий день. Накануне суд арестовал четверых подозреваемых.
"Установлено, что диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки (ГУР) МО Украины в г. Херсоне — так называемой оперативной службой "Таврия" при участии "Меджлиса крымско-татарского народа", — отмечается в сообщении.
На прошлой неделе сотрудники ФСБ задержали замглавы "Меджлиса"* Наримана Джелялова, который выступал посредником, а также Асана и Азиза Ахметовых, непосредственно устроивших диверсию.
По указанию одного из руководителей "Меджлиса"* в июне Ахметовы выезжали на Украину, где их обучили взрывному делу. За организацию взрыва им пообещали около 2000 долларов. Акцию планировали приурочить ко Дню независимости Украины.
https://ria.ru/20210907/vzryv-1748966782.html
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