ФБР обнародовало один из документов по расследованию атак 11 сентября

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 13 Сентября 2021 в 09:55:11
Рассекреченный документ содержит подробную информацию о работе ФБР по расследованию возможной материально-технической поддержки, которую сотрудник консульства Саудовской Аравии и предполагаемый агент саудовской разведки в Лос-Анджелесе предоставили по мужчинам, захватившим самолеты 11 сентября 2001 года и направившим их на объекты в США.
В нем подробно описаны свидетельские показания, которые вызвали подозрения бюро в отношении Омара аль-Баюми, который якобы был саудовским студентом в Лос-Анджелесе и подозревался в том, что он агент саудовской разведки. В документе ФБР говорится, что он был глубоко вовлечен в «помощь в поездки, жилье и финансирование» лиц, захвативших самолеты.
ЗЫ
Но воевать штаты решили с Афганистаном, а не с Саудовской Аравией.
Комментарии, по рейтингу, по дате