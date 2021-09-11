Меган Келли рассказала почему забрала своих детей из школы

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danilov 14 Сентября 2021 в 11:30:25
"В школе моего сына - той, которую мы покинули из-за этих планов - они спросили мальчиков, одной из лучших школ для мальчиков в стране, были ли они «все еще уверены» в том, что они мальчики. Они «все еще уверены»? Они спрашивали их об этом еженедельно.
И ничего из этого не было раскрыто родителям. Это одна из тех вещей, которые вы обнаруживаете, когда ваши дети возвращаются домой постфактум. Это возмутительно, сбивает с толку и на 100% оскорбительно".
https://www.outkick.com/megyn-kelly-trump-sirius/
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