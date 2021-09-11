 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
Меган Келли рассказала почему забрала своих детей из школы
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 14 Сентября 2021 в 11:30:25
В недавнем интервью Outkick, известная телеведущая Меган Келли сказала, что забрала своих сыновей из школы, потому что на них еженедельно давили, если они "все еще уверены", что они мальчики. Келли утверждает, что пропаганда гендерной идеологии, распространяемая в школах, "создает проблемы с психическим здоровьем" и является «на 100 процентов оскорбительной".



"В школе моего сына - той, которую мы покинули из-за этих планов - они спросили мальчиков, одной из лучших школ для мальчиков в стране, были ли они «все еще уверены» в том, что они мальчики. Они «все еще уверены»? Они спрашивали их об этом еженедельно.

И ничего из этого не было раскрыто родителям. Это одна из тех вещей, которые вы обнаруживаете, когда ваши дети возвращаются домой постфактум. Это возмутительно, сбивает с толку и на 100% оскорбительно".



https://www.outkick.com/megyn-kelly-trump-sirius/
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь