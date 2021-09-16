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Империя зла
Бывшие оперативники разведки США взламывали телефоны для ОАЭ
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danilov 16 Сентября 2021 в 14:13:52
Кратко. Группа бывших(?) сотрудников АНБ взламывала телефоны правозащитников и журналистов по заданию ОАЭ.
https://www.reuters.com/world/us/american-hacker-mercenaries-face-us-charges-work-uae-2021-09-14/
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walker
16.09.2021 в 15:37:24
# 784396
Да ну нах!!! ))
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Konstant
16.09.2021 в 21:34:25
# 784405
Где визги сми
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