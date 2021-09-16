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Империя зла
Разведка США считает, что "Аль-Каида" благодаря талибам сможет устроить теракты в стране
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danilov 16 Сентября 2021 в 16:26:21
ТАСС, 14 сентября. Террористическая группировка "Аль-Каида" в случае сохранения радикальным движением "Талибан" власти в Афганистане уже через один-два года сможет восстановить свой потенциал для организации терактов на территории США. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на оценки угроз национальной безопасности от представителей американских спецслужб.

"Согласно актуальным данным, по самым осторожным прогнозам, "Аль-Каиде", вероятно, понадобится от одного года до двух лет для создания некоторого потенциала, чтобы по крайней мере представлять угрозу нашей стране", - цитирует агентство директора Разведывательного управления Министерства обороны США генерала Скотта Берриера.

Американские спецслужбы уже отслеживают деятельность "Аль-Каиды" по восстановлению своего присутствия в Афганистане, отметил со своей стороны заместитель директора Центрального разведывательного управления Дэвид Коэн. Его прогноз также охватывает период от одного года до двух лет.

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12383701?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Практичный 16.09.2021 в 17:13:00   # 784399
А не это ли было их целью?
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  Viktor11 16.09.2021 в 17:18:12   # 784401
Че обратно поедут?
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  Konstant 16.09.2021 в 21:32:31   # 784403
Видимо ьак и будет раз начинают говорить. Потом орать будут что предупреждали
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