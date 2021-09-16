Разведка США считает, что "Аль-Каида" благодаря талибам сможет устроить теракты в стране

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danilov 16 Сентября 2021 в 16:26:21
"Согласно актуальным данным, по самым осторожным прогнозам, "Аль-Каиде", вероятно, понадобится от одного года до двух лет для создания некоторого потенциала, чтобы по крайней мере представлять угрозу нашей стране", - цитирует агентство директора Разведывательного управления Министерства обороны США генерала Скотта Берриера.
Американские спецслужбы уже отслеживают деятельность "Аль-Каиды" по восстановлению своего присутствия в Афганистане, отметил со своей стороны заместитель директора Центрального разведывательного управления Дэвид Коэн. Его прогноз также охватывает период от одного года до двух лет.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12383701?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Практичный 16.09.2021 в 17:13:00 # 784399