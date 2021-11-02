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Империя зла
СПЕЦСЛУЖБЫ США ИМЕЮТ РЕПУТАЦИЮ МОШЕННИКОВ И ОБМАНЩИКОВ - МИД КИТАЯ
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danilov 02 Ноября 2021 в 13:36:55
Рассекреченный доклад разведки США, в котором говорится, что вполне вероятно, что пандемия COVID-19 возникла в лаборатории, является ненаучным и не заслуживает доверия, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

В обновленном брифинге разведки США говорится, что естественное происхождение и утечка в лаборатории являются правдоподобными гипотезами, объясняющими, как SARS-CoV-2, вирус, ответственный за появление COVID-19, впервые заразил людей, но истина может никогда не быть получена.

В ответ на это Ван отметил, что "ложь, повторенная тысячу раз, все еще остается ложью", добавив, что спецслужбы США "имеют репутацию мошенников и обманщиков".

"Отслеживание происхождения нового Covid - серьезный и сложный вопрос, который должен и может быть исследован только в сотрудничестве с мировыми учеными", - сказал он.

Ван также повторил призывы Китая к Соединенным Штатам открыть свою собственную лабораторию в Форт-Детрике для международных экспертов.
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