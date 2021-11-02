СПЕЦСЛУЖБЫ США ИМЕЮТ РЕПУТАЦИЮ МОШЕННИКОВ И ОБМАНЩИКОВ - МИД КИТАЯ

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danilov 02 Ноября 2021 в 13:36:55
В обновленном брифинге разведки США говорится, что естественное происхождение и утечка в лаборатории являются правдоподобными гипотезами, объясняющими, как SARS-CoV-2, вирус, ответственный за появление COVID-19, впервые заразил людей, но истина может никогда не быть получена.
В ответ на это Ван отметил, что "ложь, повторенная тысячу раз, все еще остается ложью", добавив, что спецслужбы США "имеют репутацию мошенников и обманщиков".
"Отслеживание происхождения нового Covid - серьезный и сложный вопрос, который должен и может быть исследован только в сотрудничестве с мировыми учеными", - сказал он.
Ван также повторил призывы Китая к Соединенным Штатам открыть свою собственную лабораторию в Форт-Детрике для международных экспертов.
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