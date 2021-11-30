СМИ узнали об опции спецслужб получать данные из WhatsApp каждые 15 минут
danilov 01 Декабря 2021 в 09:32:34
У правоохранительных органов и спецслужб США есть несколько легальных способов извлечения конфиденциальных данных пользователей из самых популярных мессенджеров. Речь, в частности, идет о WhatsApp (принадлежит Meta Platforms) и iMessage (разработана Apple), пишет Rolling Stone со ссылкой на документ ФБР под названием «Законный доступ».
Как отмечает издание, в документе, датированном 7 января 2021 года, описывается процесс того, как правоохранительные органы могут несколькими легальными способами извлечь конфиденциальные данные пользователей самых популярных в мире приложений для обмена сообщениями.
Документ представляет собой внутреннее руководство ФБР о том, какие типы данных государственные и федеральные правоохранительные органы могут запрашивать у руководств девяти крупнейших приложений для обмена сообщениями.
Эксперты по правовым вопросам в сфере технологий, изучавшие этот документ, заявили изданию, что редко можно получить такую подробную информацию о доступе правоохранительных органов к службам обмена сообщениями.
В документе сказано, что WhatsApp предоставляет больше информации о пользователях, чем другие известные приложения. С помощью постановления суда следователи могут получить основную информацию о пользователе, а с ордером на обыск — контакты из его адресной книги и список пользователей, у которых он есть в списке контактов.
«Но WhatsApp уникален тем, насколько быстро он может предоставлять данные правоохранительным органам», — пишет Rolling Stone, добавляя, что мессенджер способен генерировать определенные пользовательские метаданные, но не фактическое содержание сообщения, каждые 15 минут, то есть фактически в режиме реального времени. Представитель WhatsApp в беседе с изданием подтвердил этот факт, вместе с тем отметив, что компания не раскрывает содержание переписки.
Из документа ФБР также следует, что большинство приложений для обмена сообщениями не делают или не могут сделать подобное и вместо этого предоставляют данные с задержкой и не в режиме реального времени. В документе отмечается, что iMessage по запросу следствия предоставляет метаданные пользователей, мессенджер Signal предоставляет только дату и время регистрации пользователя и время его последнего входа в приложение, а Telegram не предоставляет метаданные, но при этом может раскрыть IP-адрес и номер телефона пользователя, если речь идет о делах, касающихся терроризма.
https://www.rbc.ru/technology_and_media/01/12/2021/61a6d7849a794736c6c7fde5?from=newsfeed