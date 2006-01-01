Организаторы «Дакара» подтвердили, что «МАЗ» не допущен до гонки из-за санкций

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danilov 02 Декабря 2021 в 11:42:14
«Вследствие мер, принятых Европейским союзом и затрагивающих различные белорусские юридические лица, включая автопроизводителя МАЗ, французские власти проинформировали организаторов «Дакара», что для МАЗа юридически невозможно принять участие в гонке 2022 года. Организаторы «Дакара» были вынуждены проинформировать МАЗ об этом решении», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову в пресс-службе A.S.O.
"МАЗ-СПОРТавто" участвует в "Дакаре" с 2012 года и в последние годы постоянно борется за призовые места. Лучшие результаты команды – это "серебро" (2018) и "бронза" (2020) ее лидера Сергея Вязовича.
В этом году "красные зубры" полностью перешли на грузовики новой генерации и заявляли о планах выступать в "Дакаре-2022" на трех камионах капотной компоновки, которые хорошо зарекомендовали себя в прошлых гонках.
ЗЫ
А так-то в спорте никакой политики, ага.
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