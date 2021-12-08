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Империя зла
Нуланд заявила, что Путин решил войти в историю и воссоздать СССР
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danilov 08 Декабря 2021 в 15:25:53
Соединенные Штаты опасаются, что президент России Владимир Путин намерен войти в историю, воссоздав Советский Союз. Об этом заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд в ходе слушаний в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США.

«Есть опасения считать, что он в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз, а затем, кто знает, будет ли его аппетит удовлетворен съеденным или он решит пойти дальше?» — сказала Нуланд.

По словам замгоссекретаря, Россия рассматривает Украину и бывшие советские республики как зону своего влияния, однако «Путин недооценивает европейских союзников», которые готовы противостоять «агрессии Кремля».

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61aff7899a79471004194935
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Джимбо 08.12.2021 в 19:07:27   # 787492
Мало ли что там решила какая то Нуланд. Пиздят они все для того что бы всячески вредить РФ, Китаю и прочим неугодным странам.
Это как оправдание: Да мы творим низости и гадости, а так же преступления, но все потому, что у нас есть основания считать, что кто то хочет восстановить не угодную нам большую страну.
Они говорили что есть основания по хим. оружию трясли бутыльком. Типа были основания сбрасывать атомные бомбы. Бомбить всех кого захотят и все по тому что: "есть основания считать".
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  htmaker 08.12.2021 в 19:33:46   # 787496
"Демократы" и "Коммунисты" стоят друг друга
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  Dimmon 08.12.2021 в 20:33:14   # 787497
Ссср на базе капстроя невозможен, что то иное строит В.В.
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  старик 08.12.2021 в 22:03:15   # 787508
Путин и так вошел в историю, хорошую историю. В отличие от Нуланд и ее страны, у которых за спиной разрушение и кровь по всему миру.
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