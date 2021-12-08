Нуланд заявила, что Путин решил войти в историю и воссоздать СССР

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danilov 08 Декабря 2021 в 15:25:53
«Есть опасения считать, что он в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз, а затем, кто знает, будет ли его аппетит удовлетворен съеденным или он решит пойти дальше?» — сказала Нуланд.
По словам замгоссекретаря, Россия рассматривает Украину и бывшие советские республики как зону своего влияния, однако «Путин недооценивает европейских союзников», которые готовы противостоять «агрессии Кремля».
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61aff7899a79471004194935
Комментарии, по рейтингу, по дате
Это как оправдание: Да мы творим низости и гадости, а так же преступления, но все потому, что у нас есть основания считать, что кто то хочет восстановить не угодную нам большую страну.
Они говорили что есть основания по хим. оружию трясли бутыльком. Типа были основания сбрасывать атомные бомбы. Бомбить всех кого захотят и все по тому что: "есть основания считать".