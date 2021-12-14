Блинкен обвинил Китай в угрозе международной торговле на $3 трлн в год

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 14 Декабря 2021 в 12:52:47
«Мы настаиваем на свободной навигации в Южно-Китайском море. Там, где агрессивные действия Пекина угрожают движению и могут стоить торговле более чем в $3 трлн каждый год», — сказал он.
Кроме этого, Блинкен отметил, что каждый в мире заинтересован в том, чтобы сохранить Индо-Тихоокеанский регион свободным от «принуждения и запугивания». По его словам, Соединенные Штаты уже твердо намерены не допустить перерастание соперничества с КНР в открытый конфликт.
Госсекретарь также уточнил, что США намерены укрепить свои международные связи с Японией, Южной Кореей, Австралией, Филиппинами и Таиландом.
Комментарии, по рейтингу, по дате