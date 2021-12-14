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Империя зла
Блинкен обвинил Китай в угрозе международной торговле на $3 трлн в год
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danilov 14 Декабря 2021 в 12:52:47
Агрессивные действия Китая в Южно-китайском море угрожают международной торговле на $3 трлн в год. Об этом на пресс-конференции в ходе своего визита в Индонезию заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, трансляцию вел Reuters.

«Мы настаиваем на свободной навигации в Южно-Китайском море. Там, где агрессивные действия Пекина угрожают движению и могут стоить торговле более чем в $3 трлн каждый год», — сказал он.

Кроме этого, Блинкен отметил, что каждый в мире заинтересован в том, чтобы сохранить Индо-Тихоокеанский регион свободным от «принуждения и запугивания». По его словам, Соединенные Штаты уже твердо намерены не допустить перерастание соперничества с КНР в открытый конфликт.

Госсекретарь также уточнил, что США намерены укрепить свои международные связи с Японией, Южной Кореей, Австралией, Филиппинами и Таиландом.
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