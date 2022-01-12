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Империя зла
«Зиги» и свастика: в Риме католическая церковь Святой Люсии провела похороны нацистки
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danilov 14 Января 2022 в 00:01:49
Хоронили бывшую участницу ультраправой неофашистской группировки Forza Nuova Алессию Аугелло, пишут местные СМИ. Провожавшие покойную встретили гроб фашистским приветствием.

Видеозаписи с похорон попали в сеть, это вызвало волну возмущения.





«Эта идеологическая и насильственная эксплуатация, особенно после акта поклонения вблизи священного места, остаётся серьёзной, оскорбительной и неприемлемой для церковной общины Рима и всех людей доброй воли в нашем городе», — цитирует The Guardian заявление Ватикана.

Итальянское издание Corriere della Sera пишет, что гроб завернули в нацистский флаг уже после отпевания в церкви и духовенство якобы не в курсе произошедшего. Полиция начала расследование.

@rt_russian
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