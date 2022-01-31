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Империя зла
Макаревич и другие известные россияне выступили против войны с Украиной
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GoodZone 31 Января 2022 в 10:51:53
В воскресенье сайт "Эха Москвы" опубликовал "заявление сторонников мира против Партии Войны в российском руководстве", в котором представители российской интеллигенции, а также известные в России люди призвали собирать подписи против российской агрессии в отношении Украины.

Под заявлением подписались актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич, писатель Виктор Шендерович, режиссер Гарри Бардин, телеведущая Татьяна Лазарева, политик Григорий Явлинский и многие другие.

"Наша позиция предельно проста: России не нужна война с Украиной и Западом. Нам никто не угрожает, на нас никто не нападает. Политика, основанная на продвижении идеи такой войны, аморальна, безответственна и преступна и не может вестись от имени народов России.

Война не только не соответствует интересам России, но и несет в себе угрозу самому ее существованию.

Безумные действия политического руководства страны, толкающие нас к этой черте, неизбежно ведут к формированию в России массового антивоенного движения. Каждый из нас естественным образом становится его частью. Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить, а если это потребуется, то и остановить войну", - говорится в обращении представителей интеллигенции.

"Мы ненавидим войну, а вы считаете ее допустимой. Мы выступаем в защиту мира и благополучия для всех граждан России, а вы ставите их жизни и судьбы на кон в своей политической игре. Вы обманываете и используете людей, а мы говорим им правду. Это мы говорим от имени России, а не вы, потому что народы России, потеряв миллионы людей в войнах прошлого, многие десятилетия живут по пословице "лишь бы не было войны". Вы забыли об этом?

Мы, ответственные граждане России и патриоты своей страны, обращаемся к политическому руководству России и бросаем открытый и публичный вызов Партии Войны, которая сформировалась внутри власти", - заявили подписанты.

https://tengrinews.kz/world_news/makarevich-drugie-izvestnyie-rossiyane-vyistupili-protiv-460613/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 31.01.2022 в 11:03:41   # 789894
Ооо, повылазили как грибы после дождя
Затявкали прозападные шестерочки.
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  гримм 31.01.2022 в 11:19:58   # 789899
Quote:
в России люди призвали собирать подписи против российской агрессии в отношении Украины.

от этой строки уже ясно откуда ветер дует!
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  GoodZone 31.01.2022 в 11:21:15   # 789900
Ну как тут не вспомнить Лаврова и его знаменитую фразу... Получается у тебя что-то в жизни делать хорошо, ну так делай, не лезь туда, где профан... Гражданская позиция это конечно хорошо, но голова не только для того, "чтобы в нее есть"...
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  KAN13 31.01.2022 в 11:24:15   # 789901
Цитата: alpha_portal от 31.01.2022 05:03:41
Ооо, повылазили как грибы после дождя
Затявкали прозападные шестерочки.


Да уж , без мосек никак не обойтись .
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  troll 31.01.2022 в 13:49:28   # 789909
Цитата: alpha_portal от 31.01.2022 05:03:41
Ооо, повылазили как грибы после дождя
Затявкали прозападные шестерочки.

а война невозможна?
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  Hairless 31.01.2022 в 14:56:41   # 789912
Цитата: troll от 31.01.2022 07:49:28
Цитата: alpha_portal от 31.01.2022 05:03:41
Ооо, повылазили как грибы после дождя
Затявкали прозападные шестерочки.

а война невозможна?

То есть как это невозможна?! Украина уже восемь лет как воюет, должна же и РФ когда-нибудь начать воевать! Если бы не УхоМацы -уже бы начали!
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  Walter 31.01.2022 в 14:57:14   # 789913
Цитата: GoodZone от 31.01.2022 05:21:15
Ну как тут не вспомнить Лаврова и его знаменитую фразу... Получается у тебя что-то в жизни делать хорошо, ну так делай, не лезь туда, где профан... Гражданская позиция это конечно хорошо, но голова не только для того, "чтобы в нее есть"...

Ещё есть очень хорошее высказывание. Если ты не занимаешься политикой, то политика займётся тобой.
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  troll 31.01.2022 в 15:39:53   # 789918
моё предположение. и россия и украина заинтересованны в короткой войне, которая наконец отрежет все контакты некоторых элит между государствами. зеленскому нужны полномочия и помощь как пострадавшего в конфликте, ну и заодно сбросить мятежный донецк и луганск, чтобы строить свой небольшой рай для оралманов из ближнего востока, ну и следовательно открыт для инвестиций. россия строит железный занавес 2.0 под сильнейшим давлением с запада, ну и гарантии неприкосновенности счетов российской элиты. русские и китайцы- братья на век, или (5-10 лет) как получится. на олимпиаде в пекине ждем заявления о вечном и мире и добрососедстве.
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  Аристарх 31.01.2022 в 16:46:57   # 789924
Цитата: alpha_portal от 31.01.2022 05:03:41
Ооо, повылазили как грибы после дождя
Затявкали прозападные шестерочки.

То есть, вы за войну, так понимать? Или просто против западников?
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  toliktommy 31.01.2022 в 18:36:22   # 789926
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  toliktommy 31.01.2022 в 18:43:11   # 789927
Воевать надо было в 14-15 году. Также были бы санкции, обвинения, непонятный движ. Население на Украине не было столь упоротым. Уже бы финансово все отбилось. Даже упоротые с Львова пели бы дифирамбы Путину. Сидел бы щас Зелибоба по правую ручку от Мартиросяна на каком-нибудь шоу и все были бы счастливы. А теперь торг о трубе и спокойствии.
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