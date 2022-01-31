Макаревич и другие известные россияне выступили против войны с Украиной

Ну как тут не вспомнить Лаврова и его знаменитую фразу... Получается у тебя что-то в жизни делать хорошо, ну так делай, не лезь туда, где профан... Гражданская позиция это конечно хорошо, но голова не только для того, "чтобы в нее есть"...