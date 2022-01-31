Макаревич и другие известные россияне выступили против войны с Украиной

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GoodZone 31 Января 2022 в 10:51:53
Под заявлением подписались актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич, писатель Виктор Шендерович, режиссер Гарри Бардин, телеведущая Татьяна Лазарева, политик Григорий Явлинский и многие другие.
"Наша позиция предельно проста: России не нужна война с Украиной и Западом. Нам никто не угрожает, на нас никто не нападает. Политика, основанная на продвижении идеи такой войны, аморальна, безответственна и преступна и не может вестись от имени народов России.
Война не только не соответствует интересам России, но и несет в себе угрозу самому ее существованию.
Безумные действия политического руководства страны, толкающие нас к этой черте, неизбежно ведут к формированию в России массового антивоенного движения. Каждый из нас естественным образом становится его частью. Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить, а если это потребуется, то и остановить войну", - говорится в обращении представителей интеллигенции.
"Мы ненавидим войну, а вы считаете ее допустимой. Мы выступаем в защиту мира и благополучия для всех граждан России, а вы ставите их жизни и судьбы на кон в своей политической игре. Вы обманываете и используете людей, а мы говорим им правду. Это мы говорим от имени России, а не вы, потому что народы России, потеряв миллионы людей в войнах прошлого, многие десятилетия живут по пословице "лишь бы не было войны". Вы забыли об этом?
Мы, ответственные граждане России и патриоты своей страны, обращаемся к политическому руководству России и бросаем открытый и публичный вызов Партии Войны, которая сформировалась внутри власти", - заявили подписанты.
https://tengrinews.kz/world_news/makarevich-drugie-izvestnyie-rossiyane-vyistupili-protiv-460613/
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 31.01.2022 в 11:03:41 # 789894
Затявкали прозападные шестерочки.
в России люди призвали собирать подписи против российской агрессии в отношении Украины.
от этой строки уже ясно откуда ветер дует!
Цитата: alpha_portal от 31.01.2022 05:03:41
Ооо, повылазили как грибы после дождя
Затявкали прозападные шестерочки.
Ооо, повылазили как грибы после дождя
Затявкали прозападные шестерочки.
Да уж , без мосек никак не обойтись .
Цитата: alpha_portal от 31.01.2022 05:03:41
Ооо, повылазили как грибы после дождя
Затявкали прозападные шестерочки.
Ооо, повылазили как грибы после дождя
Затявкали прозападные шестерочки.
а война невозможна?
Цитата: troll от 31.01.2022 07:49:28
а война невозможна?
Цитата: alpha_portal от 31.01.2022 05:03:41
Ооо, повылазили как грибы после дождя
Затявкали прозападные шестерочки.
Ооо, повылазили как грибы после дождя
Затявкали прозападные шестерочки.
а война невозможна?
То есть как это невозможна?! Украина уже восемь лет как воюет, должна же и РФ когда-нибудь начать воевать! Если бы не УхоМацы -уже бы начали!
Цитата: GoodZone от 31.01.2022 05:21:15
Ну как тут не вспомнить Лаврова и его знаменитую фразу... Получается у тебя что-то в жизни делать хорошо, ну так делай, не лезь туда, где профан... Гражданская позиция это конечно хорошо, но голова не только для того, "чтобы в нее есть"...
Ну как тут не вспомнить Лаврова и его знаменитую фразу... Получается у тебя что-то в жизни делать хорошо, ну так делай, не лезь туда, где профан... Гражданская позиция это конечно хорошо, но голова не только для того, "чтобы в нее есть"...
Ещё есть очень хорошее высказывание. Если ты не занимаешься политикой, то политика займётся тобой.
Цитата: alpha_portal от 31.01.2022 05:03:41
Ооо, повылазили как грибы после дождя
Затявкали прозападные шестерочки.
Ооо, повылазили как грибы после дождя
Затявкали прозападные шестерочки.
То есть, вы за войну, так понимать? Или просто против западников?
toliktommy 31.01.2022 в 18:36:22 # 789926
https://www.bbc.com/russian/news-60164297
toliktommy 31.01.2022 в 18:43:11 # 789927