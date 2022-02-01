США подготовили санкции против представителей российских госкомпаний

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danilov 01 Февраля 2022 в 11:49:10
«Лица, против которых будут введены ограничения, играют важную роль во внутренних кругах Кремля, участвуют в принятии государственных решений и замешаны в дестабилизирующей политике Москвы», — заявил один из собеседников издания. Как указали другие источники, санкции будут введены в случае якобы готовящегося нападения России на Украину.
По словам членов администрации США, санкции отрежут российских чиновников и крупных бизнесменов от международных финансовых потоков. «Они и члены их семей больше не смогут пользоваться привилегиями хранить свои деньги на Западе и посещать элитные западные университеты», — заверил высокопоставленный американский чиновник.
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