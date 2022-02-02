▲
×
Описание картинки
≡
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
Империя зла
Сорос призвал сменить режим в Китае
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 02 Февраля 2022 в 16:17:54
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
Софруджу
02.02.2022 в 19:47:18
# 790070
чтобы побудить Китай двигаться в желаемом направлении
Кем желаемом?
поощрить (1)
|
покарать
ЛиКа
02.02.2022 в 22:22:34
# 790078
Такое чувство, что он бессмертный.
поощрить
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь