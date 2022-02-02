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Империя зла
Сорос призвал сменить режим в Китае
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danilov 02 Февраля 2022 в 16:17:54
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 02.02.2022 в 19:47:18   # 790070
чтобы побудить Китай двигаться в желаемом направлении

Кем желаемом?
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  ЛиКа 02.02.2022 в 22:22:34   # 790078
Такое чувство, что он бессмертный.
поощрить | покарать
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