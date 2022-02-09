Израиль нанес удар по Дамаску

Блин, ну почему в многострадальной Сирии все страны чувствуют себя хозяевами? Почему никто не вопит об оккупации страны со стороны Америки и Турции? Почему молчит ООН? Где те "Международные нормы" , в нарушении которых не устают обвинять Россию "цивилизованные страны?