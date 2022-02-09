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Империя зла
Израиль нанес удар по Дамаску
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danilov 09 Февраля 2022 в 20:19:06
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  старик 09.02.2022 в 22:44:08   # 790430
Блин, ну почему в многострадальной Сирии все страны чувствуют себя хозяевами? Почему никто не вопит об оккупации страны со стороны Америки и Турции? Почему молчит ООН? Где те "Международные нормы" , в нарушении которых не устают обвинять Россию "цивилизованные страны?
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  Rebel 09.02.2022 в 22:46:21   # 790431
danilov, а почему империя зла.
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  Rebel 09.02.2022 в 23:03:54   # 790435
Цитата: старик от 09.02.2022 16:44:08
Блин, ну почему в многострадальной Сирии все страны чувствуют себя хозяевами? Почему никто не вопит об оккупации страны со стороны Америки и Турции? Почему молчит ООН? Где те "Международные нормы" , в нарушении которых не устают обвинять Россию "цивилизованные страны?


забыл Россию в цепочке Америка и Турция
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