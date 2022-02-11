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Империя зла
Путин отложил вторжение
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danilov 11 Февраля 2022 в 11:29:47
Путин отложил вторжение до тех пор, пока Байден не поставит Украине оружие, чтобы Россия его захватила
Комментарии,
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Panasonic
11.02.2022 в 11:38:47
# 790495
Админ, опять Россию обижают?
Это уже похоже на ябеду младшеклассника маме.
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bolatbol
11.02.2022 в 12:08:48
# 790499
ЕАЭС (ОДКБ, ШОС) не обидишь, кишка тонка. Но смешны потуги западных шавок.
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Hairless
11.02.2022 в 12:31:57
# 790501
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