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Империя зла
Путин отложил вторжение
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danilov 11 Февраля 2022 в 11:29:47
Путин отложил вторжение до тех пор, пока Байден не поставит Украине оружие, чтобы Россия его захватила

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Panasonic 11.02.2022 в 11:38:47   # 790495
Админ, опять Россию обижают?

Это уже похоже на ябеду младшеклассника маме.
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  bolatbol 11.02.2022 в 12:08:48   # 790499
ЕАЭС (ОДКБ, ШОС) не обидишь, кишка тонка. Но смешны потуги западных шавок.
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  Hairless 11.02.2022 в 12:31:57   # 790501
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