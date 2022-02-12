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Империя зла
РФ нападет во время Олимпиады - США
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danilov 12 Февраля 2022 в 21:24:39
Уже потихоньку кусают Донбасс, артиллерией обстреливают.
https://www.youtube.com/watch?v=ioLBZXUPcZo
Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину
Чето они психа дали резко..
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Konstant
12.02.2022 в 21:42:30
# 790570
Спекуляции это точно....
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kkafp
12.02.2022 в 21:57:54
# 790571
А России Украина вообще нужна? Очевидно же, что нет.
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