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Империя зла
РФ нападет во время Олимпиады - США
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danilov 12 Февраля 2022 в 21:24:39


Уже потихоньку кусают Донбасс, артиллерией обстреливают.

https://www.youtube.com/watch?v=ioLBZXUPcZo

Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину
Чето они психа дали резко..
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 12.02.2022 в 21:42:30   # 790570
Спекуляции это точно....
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  kkafp 12.02.2022 в 21:57:54   # 790571
А России Украина вообще нужна? Очевидно же, что нет.
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