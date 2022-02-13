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Империя зла
США призвали Канаду разобраться с демонстрантами
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danilov 13 Февраля 2022 в 15:30:26
Водители грузовиков, выступающие против антикоронавирусных мер канадских властей, четвертый день блокируют мост Амбассадор, соединяющий американский Детройт и канадский Уинсор, сообщает телеканал NBC. Уточняется, что через этот мост проходит 25% товарных потоков США и Канады, но с недавнего времени всех водителей-дальнобойщиков обязали пройти вакцинацию.

Помимо моста протестующие перекрыли еще три пограничных перехода: в Онтарио, в провинции Альберта и Манитобе. В результате автозаводам в США и Канаде пришлось приостановить или сократить масштабы производства.

Представители властей США провели переговоры с канадской стороной, призвав урегулировать ситуацию на границе.

Тем временем водители потребовали от правительства уйти в отставку. Однако премьер-министр Канады Джастин Трюдо настаивает на обязательной вакцинации. На данный момент вакцинированы порядка 90% канадских водителей грузовиков.

Сейчас власти готовятся к аналогичным протестам в США – стало известно о планах дальнобойщиков перекрыть дороги. Ожидается, что протесты могут начаться уже в эти выходные в Калифорнии и достичь Вашингтона в марте.

https://www.vesti.ru/article/2675748
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 13.02.2022 в 16:45:22   # 790613
А как же свобода???????А как же договариваться??? П.......болы ....балаболы
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  Samborz 13.02.2022 в 21:13:10   # 790638
У себя сначала разберитесь. Потом других учите.
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  старик 13.02.2022 в 22:25:47   # 790643
И чего ждут: долбануть по дальнобойщикам "Томагавками" и все дела!
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