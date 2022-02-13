США призвали Канаду разобраться с демонстрантами

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danilov 13 Февраля 2022 в 15:30:26
Помимо моста протестующие перекрыли еще три пограничных перехода: в Онтарио, в провинции Альберта и Манитобе. В результате автозаводам в США и Канаде пришлось приостановить или сократить масштабы производства.
Представители властей США провели переговоры с канадской стороной, призвав урегулировать ситуацию на границе.
Тем временем водители потребовали от правительства уйти в отставку. Однако премьер-министр Канады Джастин Трюдо настаивает на обязательной вакцинации. На данный момент вакцинированы порядка 90% канадских водителей грузовиков.
Сейчас власти готовятся к аналогичным протестам в США – стало известно о планах дальнобойщиков перекрыть дороги. Ожидается, что протесты могут начаться уже в эти выходные в Калифорнии и достичь Вашингтона в марте.
https://www.vesti.ru/article/2675748
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