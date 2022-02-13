Кому карты вторжения?!

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danilov 13 Февраля 2022 в 15:33:22
Налетай, не скупись, покупай живопись!
Комментарии, по рейтингу, по дате
А где Путин на медведе, почему нет на картах ? Сразу фильм про Чапаева вспомнился.
Охренеть!
В пятницу вечером, когда Байден предупреждал о "вторжении Путина", Зе, Ермак и Данилов пропили 11 000 гривен в 30 км от границы с РФ. Фото чека
https://strana.news/news/376462-zelenskij-ermak-i-danilov-otmetili-v-restorane-kharkova-sanktsii-protiv-kanala-nash.html
alpha_portal 13.02.2022 в 20:44:30 # 790636
Дядь Вова вроде сказал не будет нападать Да и Зеленский вроде не парится по этому поводуОн не только не парится, он концентрирует свою армию далеко от места,где США "запланировали" "вторжение". Западники придумали войну и стращают Россию: "Ой идет коза рогатая, ой забодает забодает! У них вообще вменяемые политики остались?