 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
Кому карты вторжения?!
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 13 Февраля 2022 в 15:33:22
Кому карты вторжения?! Новые, свежие карты вторжения!!! Прямо из Генштаба, краска ещё не просохла!
Налетай, не скупись, покупай живопись!


900x600
( 146.79Кб)

453x227
( 32.05Кб)
Комментарии, по рейтингу, по дате
  DITRX 13.02.2022 в 16:04:58   # 790611

поощрить | покарать
  GoodZone 13.02.2022 в 17:06:41   # 790616
"Маразм крепчал и танки наши быстры."
А где Путин на медведе, почему нет на картах ? Сразу фильм про Чапаева вспомнился.
поощрить (2) | покарать
  ГОРЫНЫЧ 13.02.2022 в 17:49:57   # 790626
поощрить (6) | покарать
  Софруджу 13.02.2022 в 18:25:06   # 790632
DITRX 13.02.2022 в 16:04:58 # 79061
Охренеть!
поощрить | покарать
  Hairless 13.02.2022 в 19:16:47   # 790634
Quote:
В пятницу вечером, когда Байден предупреждал о "вторжении Путина", Зе, Ермак и Данилов пропили 11 000 гривен в 30 км от границы с РФ. Фото чека

https://strana.news/news/376462-zelenskij-ermak-i-danilov-otmetili-v-restorane-kharkova-sanktsii-protiv-kanala-nash.html
поощрить | покарать
  alpha_portal 13.02.2022 в 20:44:30   # 790636
Пора вводить санкции на Россию, потому, что они не нападают
поощрить (3) | покарать
  htmaker 13.02.2022 в 21:59:28   # 790640
Дядь Вова вроде сказал не будет нападать Да и Зеленский вроде не парится по этому поводу
поощрить | покарать
  старик 13.02.2022 в 22:24:01   # 790642
Quote:
Дядь Вова вроде сказал не будет нападать Да и Зеленский вроде не парится по этому поводу
Он не только не парится, он концентрирует свою армию далеко от места,где США "запланировали" "вторжение". Западники придумали войну и стращают Россию: "Ой идет коза рогатая, ой забодает забодает! У них вообще вменяемые политики остались?
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь