Кому карты вторжения?!

В пятницу вечером, когда Байден предупреждал о "вторжении Путина", Зе, Ермак и Данилов пропили 11 000 гривен в 30 км от границы с РФ. Фото чека

Дядь Вова вроде сказал не будет нападать Да и Зеленский вроде не парится по этому поводу