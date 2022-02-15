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Империя зла
Вторжение отменяется?
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danilov 15 Февраля 2022 в 18:22:55
Одна из самых влиятельных женщин Конгресса США, спикер нижней палаты, Нэнси Пелоси заявила в эфире ABC News, что угроза американских санкций предотвратила вторжение Путина на Украину.

https://abcnews.go.com/Politics/week-transcript-13-22-speaker-nancy-pelosi-sen/story?id=82849151

Я думаю, что мы должны быть готовы к этому. И это то, что делает президент - да, я действительно верю, что он готов к вторжению. Я также понимаю, почему президент Украины хочет успокоить людей и что он хочет, чтобы его экономика не пострадала. Но, с другой стороны, если бы мы не угрожали санкциями и всем остальным, это гарантировало бы вторжение Путина. Будем надеяться, что дипломатия сработает.
Речь идет о дипломатическом сдерживании. Дипломатическое сдерживание. И президент очень ясно дал это понять. За то, чтобы Россия отправилась туда, придется заплатить большую цену. Так что, если Россия не вторгнется, это не значит, что он (Путин) никогда не собирался этого делать. Просто санкции сработали. Я очень горжусь работой, проделанной президентом Байденом.
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  htmaker 15.02.2022 в 19:23:00   # 790768
Quote:
Просто санкции сработали.
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  bIP6bIC 15.02.2022 в 19:25:06   # 790769
Ля, клоуны...
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  Samborz 15.02.2022 в 19:43:08   # 790774
Цитата: bIP6bIC от 15.02.2022 13:25:06
Ля, клоуны...

Ещё какие. Представили Россию агрессором на весь мир. За это надо спросить. Пусть научатся отвечать за свои слова.
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  walker 15.02.2022 в 21:57:16   # 790782
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  walker 15.02.2022 в 22:19:57   # 790786
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  bIP6bIC 15.02.2022 в 23:02:10   # 790789
+1
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  старик 15.02.2022 в 23:11:31   # 790790
Quote:
угроза американских санкций предотвратила вторжение Путина на Украину.
Блин, ну совсем не стыдно! Если народ Америки схавает эту блевотину, значит прав был Задорнов!
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  Dragon 15.02.2022 в 23:26:38   # 790793
Протезы Зубы, протезы зубы береги, старик ©
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  старик 15.02.2022 в 23:35:09   # 790797
Огорчу Вас: ВСЕ мои зубы на месте, ни одного протеза! А все почему? Да потому что я не скрежещу зубами от бессильной злобы, а уничтожаю оппонента АРГУМЕНТАМИ, которые он не в силах опровергнуть.
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  Джимбо 15.02.2022 в 23:53:13   # 790799
До чего же они отвратительны США главный военный преступник.
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  Dragon 16.02.2022 в 00:34:35   # 790803
Цитата: старик от 15.02.2022 17:35:09
Огорчу Вас: ВСЕ мои зубы на месте, ни одного протеза! А все почему? Да потому что я не скрежещу зубами от бессильной злобы, а уничтожаю оппонента АРГУМЕНТАМИ, которые он не в силах опровергнуть.


Твои аргументы трещат по швам каждый второй раз, не замечаешь, уничтожатель ты наш?! Не хочу приводить весь список, где ты заднюю включаешь. Так что береги всё таки зубы.

Пысы. Я кайфую, когда ты скрепя протезами зубами нажимаешь "покарать"
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