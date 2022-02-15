Вторжение отменяется?

Просто санкции сработали.
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danilov 15 Февраля 2022 в 18:22:55
https://abcnews.go.com/Politics/week-transcript-13-22-speaker-nancy-pelosi-sen/story?id=82849151
Я думаю, что мы должны быть готовы к этому. И это то, что делает президент - да, я действительно верю, что он готов к вторжению. Я также понимаю, почему президент Украины хочет успокоить людей и что он хочет, чтобы его экономика не пострадала. Но, с другой стороны, если бы мы не угрожали санкциями и всем остальным, это гарантировало бы вторжение Путина. Будем надеяться, что дипломатия сработает.
Речь идет о дипломатическом сдерживании. Дипломатическое сдерживание. И президент очень ясно дал это понять. За то, чтобы Россия отправилась туда, придется заплатить большую цену. Так что, если Россия не вторгнется, это не значит, что он (Путин) никогда не собирался этого делать. Просто санкции сработали. Я очень горжусь работой, проделанной президентом Байденом.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: bIP6bIC от 15.02.2022 13:25:06
Ля, клоуны...
Ля, клоуны...
Ещё какие. Представили Россию агрессором на весь мир. За это надо спросить. Пусть научатся отвечать за свои слова.
https://www.rbc.ru/politics/15/02/2022/62074b119a7947b0e49b36f7?from=from_main_5
По-простому, Путин сдал назад.
В целом, не самый плохой вариант. И, как и ожидалось, роспропаганда преподнесла это как победу.
А вот и провокация.
Как все предсказуемо.
угроза американских санкций предотвратила вторжение Путина на Украину.Блин, ну совсем не стыдно! Если народ Америки схавает эту блевотину, значит прав был Задорнов!
Цитата: старик от 15.02.2022 17:35:09
Огорчу Вас: ВСЕ мои зубы на месте, ни одного протеза! А все почему? Да потому что я не скрежещу зубами от бессильной злобы, а уничтожаю оппонента АРГУМЕНТАМИ, которые он не в силах опровергнуть.
Огорчу Вас: ВСЕ мои зубы на месте, ни одного протеза! А все почему? Да потому что я не скрежещу зубами от бессильной злобы, а уничтожаю оппонента АРГУМЕНТАМИ, которые он не в силах опровергнуть.
Твои аргументы трещат по швам каждый второй раз, не замечаешь, уничтожатель ты наш?! Не хочу приводить весь список, где ты заднюю включаешь. Так что береги всё таки зубы.
Пысы. Я кайфую, когда ты скрепя