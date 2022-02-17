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Империя зла
Нужно договариваться
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danilov 18 Февраля 2022 в 09:01:25
Москва ответила Вашингтону, представившему контрпредложения на требования России о гарантиях безопасности, в условиях сильнейшего за последние десятилетия кризиса в отношениях между РФ и Западом.

- В отсутствие готовности США договариваться РФ будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера
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