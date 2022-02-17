▲
×
Описание картинки
≡
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
Империя зла
Нужно договариваться
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 18 Февраля 2022 в 09:01:25
Москва ответила Вашингтону, представившему контрпредложения на требования России о гарантиях безопасности, в условиях сильнейшего за последние десятилетия кризиса в отношениях между РФ и Западом.
- В отсутствие готовности США договариваться РФ будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь