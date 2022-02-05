Уничтожить Тутберидзе

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danilov 18 Февраля 2022 в 18:49:16
Допинг-проба Валиевой, взятая в конце декабря, дала положительный результат. Спортивный арбитражный суд допустил фигуристку до участия в личном олимпийском турнире в Пекине. Однако отложил проведение церемонии награждения, если Валиева попадет в тройку лучших, до окончания расследования дела российской фигуристки. В четверг на Олимпиаде в женском одиночном катании россиянки 15-летняя Валиева, лидировавшая после короткой программы, допустила ряд грубых ошибок. Бах выразил свое потрясение тем, как холодно встретили спортсменку ее тренеры после ее выхода со льда.
"Является ли это ситуация жестоким обращением с ребенком, нам еще предстоит понять, когда мы узнаем всю правду, что же это было, когда ответственные за это понесут наказание. И я рассчитываю, что они понесут самое жесткое наказание. Надеюсь, мы добьемся справедливости", - сказал Бах на пресс-конференции.
https://rsport.ria.ru/20220218/valieva-1773473887.html
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