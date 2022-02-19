 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
Донбасс: эвакуация в РФ; очереди к банкоматам, заправкам; звучит сирена. Украина: нападения не будет
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 18 Февраля 2022 в 23:38:57


"США рассматривают эвакуацию и взрывы в Донбассе как предлог для операции против Украины", - Госдепартамент.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 19.02.2022 в 00:41:58   # 791019
А чо они так переживают, их какой интерес??
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь