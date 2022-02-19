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Империя зла
Донбасс: эвакуация в РФ; очереди к банкоматам, заправкам; звучит сирена. Украина: нападения не будет
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danilov 18 Февраля 2022 в 23:38:57
"США рассматривают эвакуацию и взрывы в Донбассе как предлог для операции против Украины", - Госдепартамент.
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19.02.2022 в 00:41:58
# 791019
А чо они так переживают, их какой интерес??
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