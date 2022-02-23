Япония и Канада объявили о санкциях

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danilov 23 Февраля 2022 в 10:36:47
"Наша страна приняла решение о введении следующих санкций: остановка выдачи виз представителям двух республик и замораживание капиталов, запрет экспортно-импортных отношений с этими двумя республиками, размещение и операции по новому суверенному долгу российского правительства в нашей стране", - заявил премьер-министр Японии Кисида, указывая на ЛНР И ДНР.
Японский премьер добавил, что осуждают действия России, так как они нарушают суверенитет территориальную целостность Украины, а также международное право.
В Канаде объявили о санкциях против России, ЛНР и ДНР
Гражданам Канады будет запрещено финансово взаимодействовать с ДНР и ЛНР, независимость которых признал накануне Владимир Путин.
Помимо этого соответствующие меры будут введены против членов парламента России, которые выступили за "незаконное решение о признании" республик.
"Мы запретим канадцам вести операции с покупкой российского госдолга, введем дополнительные санкции в отношении госбанков России и запретим любые финансовые операции с ними", - заявил премьер-министр Джастин Трюдо.
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