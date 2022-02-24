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Империя зла
Генсек ООН призывает Москву вернуть войска, не позволить худшую с начала века войну в Европе
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danilov 24 Февраля 2022 в 17:08:15
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bolatbol 24.02.2022 в 17:21:53   # 791496
Ультиматум какой был? Вернуть НАТО на позиции 1997 года. Надо исполнять, или НАТО ждёт демилитаризия точечными ударами. Как Путин сказал, кто сунется тому хреновато будет. Украинская армия была самой мощной в Европе, разгромлена за 2 часа. Путин и без Китая сделал из Зеленского, Байдена и Столтенберга пропеллер и вертит на одном месте.
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  Zoggyla 24.02.2022 в 17:25:50   # 791497
Худшая? А сербы, хапнувшие необогащенного урана - это лучше?
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  NBE 24.02.2022 в 17:43:23   # 791500
Цитата: bolatbol от 24.02.2022 11:21:53
Ультиматум какой был? Вернуть НАТО на позиции 1997 года. Надо исполнять, или НАТО ждёт демилитаризия точечными ударами. Как Путин сказал, кто сунется тому хреновато будет. Украинская армия была самой мощной в Европе, разгромлена за 2 часа. Путин и без Китая сделал из Зеленского, Байдена и Столтенберга пропеллер и вертит на одном месте.
Вы слишком возбуждены, попейте успокоительного.
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  Zoggyla 24.02.2022 в 17:54:11   # 791502
Цитата: NBE от 24.02.2022 11:43:23
Цитата: bolatbol от 24.02.2022 11:21:53
Ультиматум какой был? Вернуть НАТО на позиции 1997 года. Надо исполнять, или НАТО ждёт демилитаризия точечными ударами. Как Путин сказал, кто сунется тому хреновато будет. Украинская армия была самой мощной в Европе, разгромлена за 2 часа. Путин и без Китая сделал из Зеленского, Байдена и Столтенберга пропеллер и вертит на одном месте.
Вы слишком возбуждены, попейте успокоительного.
Если бы вы читывали каменты bolatbolа "издревле", то таких советов не давали бы.
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