Генсек ООН призывает Москву вернуть войска, не позволить худшую с начала века войну в Европе

Ультиматум какой был? Вернуть НАТО на позиции 1997 года. Надо исполнять, или НАТО ждёт демилитаризия точечными ударами. Как Путин сказал, кто сунется тому хреновато будет. Украинская армия была самой мощной в Европе, разгромлена за 2 часа. Путин и без Китая сделал из Зеленского, Байдена и Столтенберга пропеллер и вертит на одном месте.