Генсек ООН призывает Москву вернуть войска, не позволить худшую с начала века войну в Европе

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danilov 24 Февраля 2022 в 17:08:15
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: bolatbol от 24.02.2022 11:21:53Вы слишком возбуждены, попейте успокоительного.
Ультиматум какой был? Вернуть НАТО на позиции 1997 года. Надо исполнять, или НАТО ждёт демилитаризия точечными ударами. Как Путин сказал, кто сунется тому хреновато будет. Украинская армия была самой мощной в Европе, разгромлена за 2 часа. Путин и без Китая сделал из Зеленского, Байдена и Столтенберга пропеллер и вертит на одном месте.
Ультиматум какой был? Вернуть НАТО на позиции 1997 года. Надо исполнять, или НАТО ждёт демилитаризия точечными ударами. Как Путин сказал, кто сунется тому хреновато будет. Украинская армия была самой мощной в Европе, разгромлена за 2 часа. Путин и без Китая сделал из Зеленского, Байдена и Столтенберга пропеллер и вертит на одном месте.
Цитата: NBE от 24.02.2022 11:43:23Если бы вы читывали каменты bolatbolа "издревле", то таких советов не давали бы.
Цитата: bolatbol от 24.02.2022 11:21:53Вы слишком возбуждены, попейте успокоительного.
Ультиматум какой был? Вернуть НАТО на позиции 1997 года. Надо исполнять, или НАТО ждёт демилитаризия точечными ударами. Как Путин сказал, кто сунется тому хреновато будет. Украинская армия была самой мощной в Европе, разгромлена за 2 часа. Путин и без Китая сделал из Зеленского, Байдена и Столтенберга пропеллер и вертит на одном месте.
Ультиматум какой был? Вернуть НАТО на позиции 1997 года. Надо исполнять, или НАТО ждёт демилитаризия точечными ударами. Как Путин сказал, кто сунется тому хреновато будет. Украинская армия была самой мощной в Европе, разгромлена за 2 часа. Путин и без Китая сделал из Зеленского, Байдена и Столтенберга пропеллер и вертит на одном месте.