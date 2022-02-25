 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
Пакет антироссийских санкций Джо Байдена
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 25 Февраля 2022 в 08:43:38
• Ограничение экспорта в РФ – это скажется как краткосрочно, так и долгосрочно на экономике

• Создана коалиция партнеров против России, которая представляет более половины мировой экономики

• Россию ограничат доступ к долларам, фунтам, йене, евро

• России не позволят конкурировать в технологических областях

• Вводятся санкции против российских банков – всего $1 трлн активов

• Санкции против персон, получающих выгоду от политики Кремля

• Ограничат доступ России к капиталам в Европе

• Санкции повлияют более чем на половину российских техвозможностей

• Подорвут возможность строить корабли

• Положат конец стратегическим амбициям

• На саммите НАТО с участием 30 союзников и партнеров будут обсуждены шаги по укреплению НАТО во всех направлениях

• США не будут воевать с Россией в Украине, но будут защищать земли НАТО

• Уже размещены войска США в Восточной Европе, также поступят и другие члены НАТО

• Дополнительный контингент США решено направить в Германию
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Рулон Обоев 25.02.2022 в 09:30:09   # 791571
Джо - давай до свидания!
поощрить (3) | покарать
  KapitanNemo 25.02.2022 в 10:00:07   # 791573
Запланирована санкция "насрать во Львове" как биологическая мера по сдерживанию России?
Только надо будет поторопиться, потому что иначе придется срать возле Берлина.
поощрить (5) | покарать
  Zoggyla 25.02.2022 в 12:27:55   # 791591
А вот интересно, какого хуя это НАТО делало в Ираке,Ливии,Сирии,Югославии - это ведь не земли нато?
поощрить (2) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь