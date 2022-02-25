Пакет антироссийских санкций Джо Байдена

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danilov 25 Февраля 2022 в 08:43:38
• Создана коалиция партнеров против России, которая представляет более половины мировой экономики
• Россию ограничат доступ к долларам, фунтам, йене, евро
• России не позволят конкурировать в технологических областях
• Вводятся санкции против российских банков – всего $1 трлн активов
• Санкции против персон, получающих выгоду от политики Кремля
• Ограничат доступ России к капиталам в Европе
• Санкции повлияют более чем на половину российских техвозможностей
• Подорвут возможность строить корабли
• Положат конец стратегическим амбициям
• На саммите НАТО с участием 30 союзников и партнеров будут обсуждены шаги по укреплению НАТО во всех направлениях
• США не будут воевать с Россией в Украине, но будут защищать земли НАТО
• Уже размещены войска США в Восточной Европе, также поступят и другие члены НАТО
• Дополнительный контингент США решено направить в Германию
Комментарии, по рейтингу, по дате
Рулон Обоев 25.02.2022 в 09:30:09 # 791571
KapitanNemo 25.02.2022 в 10:00:07 # 791573
Только надо будет поторопиться, потому что иначе придется срать возле Берлина.