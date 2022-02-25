Бесполётной зоны не будет

Я спросил сегодня у 27 лидеров Европы, будет ли Украина в НАТО, спросил прямо. Все боятся. Не отвечают, — Зеленский.
Вспомнился комментарий одного одарённого, правда не знаю чем.
Quote:
walker 22.02.2022 в 20:03:35 #791283
У России кишка тонка.
С Грузией, Молдовой, Украиной, младшими братьями по Союзу могут драться, конечно. Ибо слабые они.
А со слабой Прибалтикой уже не могут. Ибо НАТО.
У России кишка тонка.
С Грузией, Молдовой, Украиной, младшими братьями по Союзу могут драться, конечно. Ибо слабые они.
А со слабой Прибалтикой уже не могут. Ибо НАТО.