 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
Бесполётной зоны не будет
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 25 Февраля 2022 в 10:35:04
НАТО не будет устанавливать бесполётную зону над Украиной, потому что это привело бы к прямому столкновению альянса с Россией, — замминистра обороны Британии Джеймс Хиппи.

Я спросил сегодня у 27 лидеров Европы, будет ли Украина в НАТО, спросил прямо. Все боятся. Не отвечают, — Зеленский.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ГОРЫНЫЧ 25.02.2022 в 12:19:36   # 791588
Quote:
Я спросил сегодня у 27 лидеров Европы, будет ли Украина в НАТО, спросил прямо. Все боятся. Не отвечают, — Зеленский.

Вспомнился комментарий одного одарённого, правда не знаю чем.
Quote:
walker 22.02.2022 в 20:03:35 #791283
У России кишка тонка.
С Грузией, Молдовой, Украиной, младшими братьями по Союзу могут драться, конечно. Ибо слабые они.
А со слабой Прибалтикой уже не могут. Ибо НАТО.



поощрить (4) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь