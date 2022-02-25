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Империя зла
Грозный, пятница
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danilov 25 Февраля 2022 в 18:23:42


Сегодня после пятничного намаза у Центральной мечети в Грозном глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров напутствовал 10 тысяч бойцов, которые отправлялись на Украину для участия в спецоперации.

«Заявляю официально, что самые горячие точки на Украине будут занимать именно чеченские бойцы, бойцы, которые служат на пути Ахмата-хаджи Кадырова. Если вы действительно хотите встретиться с нами, то приглашаем с удовольствием встретить нас там», - заявил Кадыров, отметив, что его бойцы победили террористов, которые были подготовлены сильными институтами, сильными государствами и представляли 50 стран мира.

В конце речи Кадыров перешел на русский язык и посоветовал украинскому президенту извиниться перед российским.

«Пользуясь случаем, хочу дать совет пока еще действующему президенту Украины, пока он не стал бывшим. Позвонить нашему главнокомандующему, президенту Владимиру Владимировичу и попросить извинений», - заявил глава Чечни.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  NBE 25.02.2022 в 18:42:15   # 791622
Личная карательная гвардия Путина, они устроят там Варфоломеевскую ночь, не жалея ни детей, ни женщин. Насколько нам нужен такой русский мир, который своих же славян уничтожает, который плетется в жопе мировой экономики, в которой дети почти всех высокопоставленных чиновников граждане "ненавистных" им стран, и народ который в любом случае обожает своего президента , и живет при этом немного лучше Африки ?!
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  Zoggyla 25.02.2022 в 18:48:06   # 791623
Цитата: NBE от 25.02.2022 12:42:15
Личная карательная гвардия Путина, они устроят там Варфоломеевскую ночь, не жалея ни детей, ни женщин. Насколько нам нужен такой русский мир, который своих же славян уничтожает, который плетется в жопе мировой экономики, в которой дети почти всех высокопоставленных чиновников граждане "ненавистных" им стран, и народ который в любом случае обожает своего президента , и живет при этом немного лучше Африки ?!
А вы впечатлительный! Как там в Африке живется?
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  Panasonic 25.02.2022 в 18:53:10   # 791624
Цитата: Zoggyla от 25.02.2022 12:48:06
Цитата: NBE от 25.02.2022 12:42:15
Личная карательная гвардия Путина, они устроят там Варфоломеевскую ночь, не жалея ни детей, ни женщин. Насколько нам нужен такой русский мир, который своих же славян уничтожает, который плетется в жопе мировой экономики, в которой дети почти всех высокопоставленных чиновников граждане "ненавистных" им стран, и народ который в любом случае обожает своего президента , и живет при этом немного лучше Африки ?!
А вы впечатлительный! Как там в Африке живется?

А у тебя как там, в канализации?
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  Zoggyla 25.02.2022 в 18:56:56   # 791626
Уткнись в брюхо Шерхана. Ты ведь кроме банальностей и дерьма ничего написать не можешь.
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  bolatbol 25.02.2022 в 18:58:16   # 791628
Я думаю, мирным жителям нечего бояться. Но нациков там кадыровцы из под земли достанут. И будет международный трибунал в Киеве над фашистами и их пособниками.
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  NBE 25.02.2022 в 19:09:53   # 791633
Цитата: bolatbol от 25.02.2022 12:58:16
Я думаю, мирным жителям нечего бояться. Но нациков там кадыровцы из под земли достанут. И будет международный трибунал в Киеве над фашистами и их пособниками.
А что вы подразумеваете под словом нацики, нелюбовь к русским? Ну так весь запад Украины не любят (точнее ненавидят) русских и не скрывают это, и показали это во второй мировой, в Украине Бандера герой. Все кто не согласен с русским миром подлежит уничтожению? Думаю не меньше половины украинцев тогда нужно уничтожить...
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  ГОРЫНЫЧ 25.02.2022 в 19:14:00   # 791634
Panasonic 25.02.2022 в 18:53:10 # 791624
Quote:
А у тебя как там, в канализации?

А у него, так же как и у тебя, в одной стране живём.
Тут как в анекдоте- "это твоя родина, сынок"!
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  walker 25.02.2022 в 19:19:45   # 791636
== И будет международный трибунал в Киеве над фашистами и их пособниками.==
Было бы очень хорошо, если Путина и его пособников да под международный трибунал. Уже есть за что, но ведущие мировые державы ограничиваются только санкциями.
Оно и понятно: неадекватный плешивый с ядерным оружием действительно представляет угрозу. Как та крыса, загнанная в угол представляла угрозу школьнику Вове.
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  bolatbol 25.02.2022 в 19:22:36   # 791637
Следственный комитет России озвучил список военных преступников из 75 человек, виновных в войне против Донбасса, поджоге людей в Одессе, избиении и убийствах спецназа "Беркут" и других. Расследовать надо сбитие малазийского самолета, подрывную деятельность на аудиторию ЕврАзЭС журналистов Гордона, "Басе", Куата Ахметова, подготовку боевиков для переворота в Белоруссии и тд и тп.
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  troll 25.02.2022 в 19:36:55   # 791638
цирк с конями. ладно кадыров бабки отрабатывает, хотя у меня есть подозрения, что он из хазар. но сами чеченцы, неужели их за 20 лет так переформатировали?
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  Zoggyla 25.02.2022 в 19:58:01   # 791640
Цитата: troll от 25.02.2022 13:36:55
цирк с конями. ладно кадыров бабки отрабатывает, хотя у меня есть подозрения, что он из хазар. но сами чеченцы, неужели их за 20 лет так переформатировали?
Теперь они не братья тебе?
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  walker 25.02.2022 в 20:21:45   # 791642
Цитата: troll от 25.02.2022 13:36:55
цирк с конями. ладно кадыров бабки отрабатывает, хотя у меня есть подозрения, что он из хазар. но сами чеченцы, неужели их за 20 лет так переформатировали?

Есть чеченцы, но есть и кадыровцы. Иногда их можно попутать, но разница всё-таки есть.
Как есть русские и запутинцы. Например, вчера в антивоенных митингах Москве, Питере и т.д. были русские. Против войны с украинцами на украинской земле сейчас русские, за войну - запутинцы, или путиноиды, если так угодно.
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  Walter 25.02.2022 в 20:30:15   # 791643
Цитата: ГОРЫНЫЧ от 25.02.2022 13:14:00
Panasonic 25.02.2022 в 18:53:10 # 791624
Quote:
А у тебя как там, в канализации?

А у него, так же как и у тебя, в одной стране живём.
Тут как в анекдоте- "это твоя родина, сынок"!

В одной стране но по разному. Даже во взглядах на жизнь.
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  walker 25.02.2022 в 20:31:21   # 791644
Цитата: bolatbol от 25.02.2022 13:22:36
Следственный комитет России озвучил список военных преступников из 75 человек, виновных в войне против Донбасса, поджоге людей в Одессе, избиении и убийствах спецназа "Беркут" и других. Расследовать надо сбитие малазийского самолета, подрывную деятельность на аудиторию ЕврАзЭС журналистов Гордона, "Басе", Куата Ахметова, подготовку боевиков для переворота в Белоруссии и тд и тп.

Следственный комитет - эпичный такой орган.
помнится, посадили Навального, которого отравили ФСБшники за то, что он рассказывал и показывал россиянам про коррупуионеров в высшей власти РФ.
И вообще, российское правосудие при Путине это как говорит troll, цирк с конями и всерьез относиться к такому правосудию как-то не комильфо.
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  Walter 25.02.2022 в 20:32:49   # 791645
Цитата: walker от 25.02.2022 14:21:45
Цитата: troll от 25.02.2022 13:36:55
цирк с конями. ладно кадыров бабки отрабатывает, хотя у меня есть подозрения, что он из хазар. но сами чеченцы, неужели их за 20 лет так переформатировали?

Есть чеченцы, но есть и кадыровцы. Иногда их можно попутать, но разница всё-таки есть.
Как есть русские и запутинцы. Например, вчера в антивоенных митингах Москве, Питере и т.д. были русские. Против войны с украинцами на украинской земле сейчас русские, за войну - запутинцы, или путиноиды, если так угодно.

Или болабола хуисты с зоохулыстами
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  Zoggyla 25.02.2022 в 20:35:34   # 791646
Что, хуета вприпрыжку, впрягаешься за коллег по корыту?
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  walker 25.02.2022 в 20:40:41   # 791647
== Или болабола хуисты с зоохулыстами==
Болатбол тоже считает себя казахом, а на деле запутинец.
Без ума от сталина, а на деле при Сталине в Казахстане был самый масштабный геноцид казахов. Даже при царе не было таких масштабов.
Но при всем при этом считает себя казахом.
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  ГОРЫНЫЧ 25.02.2022 в 21:09:21   # 791649
Walter 25.02.2022 в 20:30:15 # 791643
Quote:
В одной стране но по разному. Даже во взглядах на жизнь.

Всё верно, я просто живу и не ною, о том как всё вокруг плохо, в отличии от тебя и твоих соратников.
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