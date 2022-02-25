Грозный, пятница

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danilov 25 Февраля 2022 в 18:23:42
Сегодня после пятничного намаза у Центральной мечети в Грозном глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров напутствовал 10 тысяч бойцов, которые отправлялись на Украину для участия в спецоперации.
«Заявляю официально, что самые горячие точки на Украине будут занимать именно чеченские бойцы, бойцы, которые служат на пути Ахмата-хаджи Кадырова. Если вы действительно хотите встретиться с нами, то приглашаем с удовольствием встретить нас там», - заявил Кадыров, отметив, что его бойцы победили террористов, которые были подготовлены сильными институтами, сильными государствами и представляли 50 стран мира.
В конце речи Кадыров перешел на русский язык и посоветовал украинскому президенту извиниться перед российским.
«Пользуясь случаем, хочу дать совет пока еще действующему президенту Украины, пока он не стал бывшим. Позвонить нашему главнокомандующему, президенту Владимиру Владимировичу и попросить извинений», - заявил глава Чечни.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: NBE от 25.02.2022 12:42:15А вы впечатлительный! Как там в Африке живется?
Личная карательная гвардия Путина, они устроят там Варфоломеевскую ночь, не жалея ни детей, ни женщин. Насколько нам нужен такой русский мир, который своих же славян уничтожает, который плетется в жопе мировой экономики, в которой дети почти всех высокопоставленных чиновников граждане "ненавистных" им стран, и народ который в любом случае обожает своего президента , и живет при этом немного лучше Африки ?!
Личная карательная гвардия Путина, они устроят там Варфоломеевскую ночь, не жалея ни детей, ни женщин. Насколько нам нужен такой русский мир, который своих же славян уничтожает, который плетется в жопе мировой экономики, в которой дети почти всех высокопоставленных чиновников граждане "ненавистных" им стран, и народ который в любом случае обожает своего президента , и живет при этом немного лучше Африки ?!
Цитата: Zoggyla от 25.02.2022 12:48:06
Цитата: NBE от 25.02.2022 12:42:15А вы впечатлительный! Как там в Африке живется?
Личная карательная гвардия Путина, они устроят там Варфоломеевскую ночь, не жалея ни детей, ни женщин. Насколько нам нужен такой русский мир, который своих же славян уничтожает, который плетется в жопе мировой экономики, в которой дети почти всех высокопоставленных чиновников граждане "ненавистных" им стран, и народ который в любом случае обожает своего президента , и живет при этом немного лучше Африки ?!
Личная карательная гвардия Путина, они устроят там Варфоломеевскую ночь, не жалея ни детей, ни женщин. Насколько нам нужен такой русский мир, который своих же славян уничтожает, который плетется в жопе мировой экономики, в которой дети почти всех высокопоставленных чиновников граждане "ненавистных" им стран, и народ который в любом случае обожает своего президента , и живет при этом немного лучше Африки ?!
А у тебя как там, в канализации?
Цитата: bolatbol от 25.02.2022 12:58:16А что вы подразумеваете под словом нацики, нелюбовь к русским? Ну так весь запад Украины не любят (точнее ненавидят) русских и не скрывают это, и показали это во второй мировой, в Украине Бандера герой. Все кто не согласен с русским миром подлежит уничтожению? Думаю не меньше половины украинцев тогда нужно уничтожить...
Я думаю, мирным жителям нечего бояться. Но нациков там кадыровцы из под земли достанут. И будет международный трибунал в Киеве над фашистами и их пособниками.
Я думаю, мирным жителям нечего бояться. Но нациков там кадыровцы из под земли достанут. И будет международный трибунал в Киеве над фашистами и их пособниками.
Quote:
А у тебя как там, в канализации?
А у него, так же как и у тебя, в одной стране живём.
Тут как в анекдоте- "это твоя родина, сынок"!
Было бы очень хорошо, если Путина и его пособников да под международный трибунал. Уже есть за что, но ведущие мировые державы ограничиваются только санкциями.
Оно и понятно: неадекватный плешивый с ядерным оружием действительно представляет угрозу. Как та крыса, загнанная в угол представляла угрозу школьнику Вове.
Цитата: troll от 25.02.2022 13:36:55Теперь они не братья тебе?
цирк с конями. ладно кадыров бабки отрабатывает, хотя у меня есть подозрения, что он из хазар. но сами чеченцы, неужели их за 20 лет так переформатировали?
цирк с конями. ладно кадыров бабки отрабатывает, хотя у меня есть подозрения, что он из хазар. но сами чеченцы, неужели их за 20 лет так переформатировали?
Цитата: troll от 25.02.2022 13:36:55
цирк с конями. ладно кадыров бабки отрабатывает, хотя у меня есть подозрения, что он из хазар. но сами чеченцы, неужели их за 20 лет так переформатировали?
цирк с конями. ладно кадыров бабки отрабатывает, хотя у меня есть подозрения, что он из хазар. но сами чеченцы, неужели их за 20 лет так переформатировали?
Есть чеченцы, но есть и кадыровцы. Иногда их можно попутать, но разница всё-таки есть.
Как есть русские и запутинцы. Например, вчера в антивоенных митингах Москве, Питере и т.д. были русские. Против войны с украинцами на украинской земле сейчас русские, за войну - запутинцы, или путиноиды, если так угодно.
Цитата: ГОРЫНЫЧ от 25.02.2022 13:14:00
Panasonic 25.02.2022 в 18:53:10 # 791624
Quote:
А у него, так же как и у тебя, в одной стране живём.
Тут как в анекдоте- "это твоя родина, сынок"!
Panasonic 25.02.2022 в 18:53:10 # 791624
Quote:
А у тебя как там, в канализации?
А у него, так же как и у тебя, в одной стране живём.
Тут как в анекдоте- "это твоя родина, сынок"!
В одной стране но по разному. Даже во взглядах на жизнь.
Цитата: bolatbol от 25.02.2022 13:22:36
Следственный комитет России озвучил список военных преступников из 75 человек, виновных в войне против Донбасса, поджоге людей в Одессе, избиении и убийствах спецназа "Беркут" и других. Расследовать надо сбитие малазийского самолета, подрывную деятельность на аудиторию ЕврАзЭС журналистов Гордона, "Басе", Куата Ахметова, подготовку боевиков для переворота в Белоруссии и тд и тп.
Следственный комитет России озвучил список военных преступников из 75 человек, виновных в войне против Донбасса, поджоге людей в Одессе, избиении и убийствах спецназа "Беркут" и других. Расследовать надо сбитие малазийского самолета, подрывную деятельность на аудиторию ЕврАзЭС журналистов Гордона, "Басе", Куата Ахметова, подготовку боевиков для переворота в Белоруссии и тд и тп.
Следственный комитет - эпичный такой орган.
помнится, посадили Навального, которого отравили ФСБшники за то, что он рассказывал и показывал россиянам про коррупуионеров в высшей власти РФ.
И вообще, российское правосудие при Путине это как говорит troll, цирк с конями и всерьез относиться к такому правосудию как-то не комильфо.
Цитата: walker от 25.02.2022 14:21:45
Есть чеченцы, но есть и кадыровцы. Иногда их можно попутать, но разница всё-таки есть.
Как есть русские и запутинцы. Например, вчера в антивоенных митингах Москве, Питере и т.д. были русские. Против войны с украинцами на украинской земле сейчас русские, за войну - запутинцы, или путиноиды, если так угодно.
Цитата: troll от 25.02.2022 13:36:55
цирк с конями. ладно кадыров бабки отрабатывает, хотя у меня есть подозрения, что он из хазар. но сами чеченцы, неужели их за 20 лет так переформатировали?
цирк с конями. ладно кадыров бабки отрабатывает, хотя у меня есть подозрения, что он из хазар. но сами чеченцы, неужели их за 20 лет так переформатировали?
Есть чеченцы, но есть и кадыровцы. Иногда их можно попутать, но разница всё-таки есть.
Как есть русские и запутинцы. Например, вчера в антивоенных митингах Москве, Питере и т.д. были русские. Против войны с украинцами на украинской земле сейчас русские, за войну - запутинцы, или путиноиды, если так угодно.
Или болабола хуисты с зоохулыстами
Болатбол тоже считает себя казахом, а на деле запутинец.
Без ума от сталина, а на деле при Сталине в Казахстане был самый масштабный геноцид казахов. Даже при царе не было таких масштабов.
Но при всем при этом считает себя казахом.
Quote:
В одной стране но по разному. Даже во взглядах на жизнь.
Всё верно, я просто живу и не ною, о том как всё вокруг плохо, в отличии от тебя и твоих соратников.