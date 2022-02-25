Завершился саммит НАТО

Цитата: Васяй от

Цитата: Dragon от

Надо фашисту путлеру этот газ и нефть в жопу засунуть, так, чтобы не смог шантажировать никого ценой!!! Надо фашисту путлеру этот газ и нефть в жопу засунуть, так, чтобы не смог шантажировать никого ценой!!! Ну все в твоих руках!!!

Ну, раз просит, то в его жопу.Судя по явному избытку словесного поноса, она у Долбоящера объемная...