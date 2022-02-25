Завершился саммит НАТО

По его словам, «он сейчас совершенно непредсказуем»Ну да, НАТО ведь абсолютно предсказуем.
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danilov 25 Февраля 2022 в 23:39:11
Мы поддерживаем демократически избранного президента, парламент и правительство Украины и храбрых людей Украины, которые защищают свою Родину
Решение Путина напасть на Украину — ужасная стратегическая ошибка
Нужно свернуть с пути агрессии, который выбрала Россия. Мы призываем к немедленному выводу войск из Украины
Министр обороны ФРГ Ламберт выразил опасение, что Путин больше не боится нападать на партнеров НАТО. По его словам, «он сейчас совершенно непредсказуем»
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Dragon от 25.02.2022 18:26:28Ну все в твоих руках!!!
Надо фашисту путлеру этот газ и нефть в жопу засунуть, так, чтобы не смог шантажировать никого ценой!!!
Надо фашисту путлеру этот газ и нефть в жопу засунуть, так, чтобы не смог шантажировать никого ценой!!!
Цитата: Васяй от 25.02.2022 19:59:29
Цитата: Dragon от 25.02.2022 18:26:28Ну все в твоих руках!!!
Надо фашисту путлеру этот газ и нефть в жопу засунуть, так, чтобы не смог шантажировать никого ценой!!!
Надо фашисту путлеру этот газ и нефть в жопу засунуть, так, чтобы не смог шантажировать никого ценой!!!
Цитата: Васяй от 25.02.2022 19:56:57
У франции тоже есть на на жопе шерсть...
У франции тоже есть на на жопе шерсть...
Оставляю это профессиАналам. Кстати, вопрос как знатоку: вы наверное у всех проверяли, а у путлера тоже в жопе шерсть есть?
Цитата: Васяй от 25.02.2022 19:59:29
Цитата: Dragon от 25.02.2022 18:26:28Ну все в твоих руках!!!
Надо фашисту путлеру этот газ и нефть в жопу засунуть, так, чтобы не смог шантажировать никого ценой!!!
Надо фашисту путлеру этот газ и нефть в жопу засунуть, так, чтобы не смог шантажировать никого ценой!!!
Ну, раз просит, то в его жопу.
Судя по явному избытку словесного поноса, она у Долбоящера объемная...
Цитата: Васяй от 25.02.2022 18:12:00
Вы,суки,дождетесь,Что Россия обьявит платежеспособным вместо золота газ и нефть!И все,жарьтесь на своей же сковороде!
Вы,суки,дождетесь,Что Россия обьявит платежеспособным вместо золота газ и нефть!И все,жарьтесь на своей же сковороде!
Че написал то?
Цитата: Walter от 25.02.2022 20:04:32
Че написал то?
Цитата: Васяй от 25.02.2022 18:12:00
Вы,суки,дождетесь,Что Россия обьявит платежеспособным вместо золота газ и нефть!И все,жарьтесь на своей же сковороде!
Вы,суки,дождетесь,Что Россия обьявит платежеспособным вместо золота газ и нефть!И все,жарьтесь на своей же сковороде!
Че написал то?
Рашист местный тоже ценой на газ хочет шантажировать всех
Цитата: Dragon от 25.02.2022 20:03:47Вопрос к знатоку: что ты с упомянутыми жопами делаешь?
а у путлера тоже в жопе шерсть есть?
а у путлера тоже в жопе шерсть есть?
Лижешь или своим языком бреешь?
Или действуешь по обстоятельствам выборочно?
Цитата: Ал от 25.02.2022 20:04:05
Ну, раз просит, то в его жопу.
Судя по явному избытку словесного поноса, она у Долбоящера объемная...
Цитата: Васяй от 25.02.2022 19:59:29
Цитата: Dragon от 25.02.2022 18:26:28Ну все в твоих руках!!!
Надо фашисту путлеру этот газ и нефть в жопу засунуть, так, чтобы не смог шантажировать никого ценой!!!
Надо фашисту путлеру этот газ и нефть в жопу засунуть, так, чтобы не смог шантажировать никого ценой!!!
Ну, раз просит, то в его жопу.
Судя по явному избытку словесного поноса, она у Долбоящера объемная...
Цитата: Walter от 25.02.2022 20:04:32А то,что оченнь может изменить жизнь в двух полушариях!Специально для тебя отмечу 26.02.2022.
Че написал то?
Цитата: Васяй от 25.02.2022 18:12:00
Вы,суки,дождетесь,Что Россия обьявит платежеспособным вместо золота газ и нефть!И все,жарьтесь на своей же сковороде!
Вы,суки,дождетесь,Что Россия обьявит платежеспособным вместо золота газ и нефть!И все,жарьтесь на своей же сковороде!
Че написал то?
Цитата: Dragon от 25.02.2022 20:03:47пока только у тебя!твой анал оказался прям рядом!
Оставляю это профессиАналам. Кстати, вопрос как знатоку: вы наверное у всех проверяли, а у путлера тоже в жопе шерсть есть?
Цитата: Васяй от 25.02.2022 19:59:29
Цитата: Dragon от 25.02.2022 18:26:28Ну все в твоих руках!!!
Надо фашисту путлеру этот газ и нефть в жопу засунуть, так, чтобы не смог шантажировать никого ценой!!!
Надо фашисту путлеру этот газ и нефть в жопу засунуть, так, чтобы не смог шантажировать никого ценой!!!
Цитата: Васяй от 25.02.2022 19:56:57
У франции тоже есть на на жопе шерсть...
У франции тоже есть на на жопе шерсть...
Оставляю это профессиАналам. Кстати, вопрос как знатоку: вы наверное у всех проверяли, а у путлера тоже в жопе шерсть есть?
При этом Еврокомиссары планируют затруднить продажу российской нефти.
Разве что у производителей западных стран имеется зависимость от поставляемых РФ других материалов, так что сторонники блокады могут себе "в ногу стрельнуть".
Кстати, производимый в РФ титан добывают в/на Украине.
Из этого не исключено что истинной причиной истерики властей западных стран является не забота о украинцах.
Более того - так как "союзники" в самый тяжелый момент вывели свой контингент я к этому выводу склоняюсь...