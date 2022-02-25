 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
Завершился саммит НАТО
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 25 Февраля 2022 в 23:39:11
Из заявления по итогам саммита НАТО:
Мы поддерживаем демократически избранного президента, парламент и правительство Украины и храбрых людей Украины, которые защищают свою Родину
Решение Путина напасть на Украину — ужасная стратегическая ошибка
Нужно свернуть с пути агрессии, который выбрала Россия. Мы призываем к немедленному выводу войск из Украины
Министр обороны ФРГ Ламберт выразил опасение, что Путин больше не боится нападать на партнеров НАТО. По его словам, «он сейчас совершенно непредсказуем»
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 26.02.2022 в 00:02:16   # 791668
Quote:
По его словам, «он сейчас совершенно непредсказуем»
Ну да, НАТО ведь абсолютно предсказуем.
поощрить (1) | покарать
  Васяй 26.02.2022 в 00:12:00   # 791674
Вы,суки,дождетесь,Что Россия обьявит платежеспособным вместо золота газ и нефть!И все,жарьтесь на своей же сковороде!
поощрить | покарать (1)
  Dragon 26.02.2022 в 00:26:28   # 791685
Надо фашисту путлеру этот газ и нефть в жопу засунуть, так, чтобы не смог шантажировать никого ценой!!!
поощрить (1) | покарать (1)
  Васяй 26.02.2022 в 01:59:29   # 791710
Цитата: Dragon от 25.02.2022 18:26:28
Надо фашисту путлеру этот газ и нефть в жопу засунуть, так, чтобы не смог шантажировать никого ценой!!!
Ну все в твоих руках!!!
поощрить | покарать
  Dragon 26.02.2022 в 02:03:47   # 791712
Цитата: Васяй от 25.02.2022 19:59:29
Цитата: Dragon от 25.02.2022 18:26:28
Надо фашисту путлеру этот газ и нефть в жопу засунуть, так, чтобы не смог шантажировать никого ценой!!!
Ну все в твоих руках!!!

Цитата: Васяй от 25.02.2022 19:56:57
У франции тоже есть на на жопе шерсть...

Оставляю это профессиАналам. Кстати, вопрос как знатоку: вы наверное у всех проверяли, а у путлера тоже в жопе шерсть есть?
поощрить | покарать (2)
  Ал 26.02.2022 в 02:04:05   # 791713
Цитата: Васяй от 25.02.2022 19:59:29
Цитата: Dragon от 25.02.2022 18:26:28
Надо фашисту путлеру этот газ и нефть в жопу засунуть, так, чтобы не смог шантажировать никого ценой!!!
Ну все в твоих руках!!!

Ну, раз просит, то в его жопу.
Судя по явному избытку словесного поноса, она у Долбоящера объемная...
поощрить | покарать
  Walter 26.02.2022 в 02:04:32   # 791714
Цитата: Васяй от 25.02.2022 18:12:00
Вы,суки,дождетесь,Что Россия обьявит платежеспособным вместо золота газ и нефть!И все,жарьтесь на своей же сковороде!

Че написал то?
поощрить (1) | покарать
  Dragon 26.02.2022 в 02:06:47   # 791717
Цитата: Walter от 25.02.2022 20:04:32
Цитата: Васяй от 25.02.2022 18:12:00
Вы,суки,дождетесь,Что Россия обьявит платежеспособным вместо золота газ и нефть!И все,жарьтесь на своей же сковороде!

Че написал то?

Рашист местный тоже ценой на газ хочет шантажировать всех
поощрить | покарать (1)
  Ал 26.02.2022 в 02:10:16   # 791719
Цитата: Dragon от 25.02.2022 20:03:47
а у путлера тоже в жопе шерсть есть?
Вопрос к знатоку: что ты с упомянутыми жопами делаешь?
Лижешь или своим языком бреешь?
Или действуешь по обстоятельствам выборочно?
поощрить | покарать
  Васяй 26.02.2022 в 02:47:36   # 791729
Цитата: Ал от 25.02.2022 20:04:05
Цитата: Васяй от 25.02.2022 19:59:29
Цитата: Dragon от 25.02.2022 18:26:28
Надо фашисту путлеру этот газ и нефть в жопу засунуть, так, чтобы не смог шантажировать никого ценой!!!
Ну все в твоих руках!!!

Ну, раз просит, то в его жопу.
Судя по явному избытку словесного поноса, она у Долбоящера объемная...
Цитата: Walter от 25.02.2022 20:04:32
Цитата: Васяй от 25.02.2022 18:12:00
Вы,суки,дождетесь,Что Россия обьявит платежеспособным вместо золота газ и нефть!И все,жарьтесь на своей же сковороде!

Че написал то?
А то,что оченнь может изменить жизнь в двух полушариях!Специально для тебя отмечу 26.02.2022.
поощрить | покарать
  Васяй 26.02.2022 в 02:51:57   # 791731
Цитата: Dragon от 25.02.2022 20:03:47
Цитата: Васяй от 25.02.2022 19:59:29
Цитата: Dragon от 25.02.2022 18:26:28
Надо фашисту путлеру этот газ и нефть в жопу засунуть, так, чтобы не смог шантажировать никого ценой!!!
Ну все в твоих руках!!!

Цитата: Васяй от 25.02.2022 19:56:57
У франции тоже есть на на жопе шерсть...

Оставляю это профессиАналам. Кстати, вопрос как знатоку: вы наверное у всех проверяли, а у путлера тоже в жопе шерсть есть?
пока только у тебя!твой анал оказался прям рядом!
поощрить | покарать
  Ал 26.02.2022 в 03:05:45   # 791735
Повод отказа от блокировки SWIFT обуславливают проблемами для экономик нескольких европейских стран, критически зависимых от поставок российского газа.
При этом Еврокомиссары планируют затруднить продажу российской нефти.

Разве что у производителей западных стран имеется зависимость от поставляемых РФ других материалов, так что сторонники блокады могут себе "в ногу стрельнуть".

Кстати, производимый в РФ титан добывают в/на Украине.
Из этого не исключено что истинной причиной истерики властей западных стран является не забота о украинцах.
Более того - так как "союзники" в самый тяжелый момент вывели свой контингент я к этому выводу склоняюсь...
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь