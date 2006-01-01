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Империя зла
Росавиация в ответ запретила Великобритании полеты над территорией России
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danilov 26 Февраля 2022 в 00:22:38
Сообщается, что эту меру приняли в соответствии с положениями Межправительственного соглашения о воздушном сообщении между РФ и Великобританией "в качестве ответных шагов на недружественные решения" британских авиавластей.

"25 февраля 2022 года с 11:00 по московскому времени введено ограничение на использование воздушного пространства Российской Федерации для полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированных в Великобритании, в пункты на территории Российской Федерации, включая транзитные полеты через воздушное пространство Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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