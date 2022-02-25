Принятие Швеции и Финляндии в НАТО потребует ответных шагов, заявили в МИД РФ

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danilov 26 Февраля 2022 в 00:53:57
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщил, что пригласил Финляндию и Швецию, которые не являются членами организации, для участия в виртуальном экстренном саммите альянса в пятницу по ситуации вокруг Украины.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила на заседании парламента, что страна готова подать заявку на вступление в НАТО в случае, если встанет вопрос о ее национальной безопасности.
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 26.02.2022 в 03:30:28 # 791741
После всех проигранных войн, Швеция выбрала политику нейтралитета.
Им зачем нато? Становиться очередным амерским полигоном?
Цитата: Dragon от 25.02.2022 21:33:05Тебя пастух или ветеринар (судя по бешенству) потерял?
Это чтобы бещенного
хуйло козла закрыть обратно в его сарай.
Это чтобы бещенного