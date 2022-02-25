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Империя зла
Принятие Швеции и Финляндии в НАТО потребует ответных шагов, заявили в МИД РФ
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danilov 26 Февраля 2022 в 00:53:57
"Все страны-участницы ОБСЕ в их национальном качестве, в том числе Финляндия и Швеция, подтвердили принцип, согласно которому безопасность одних государств не должна строиться в ущерб безопасности других стран. Очевидно, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, являющейся в первую очередь, как вы прекрасно понимаете, военным блоком, имело бы серьезные военно-политическое последствия, которые бы потребовали ответных шагов нашей страны", - МИД РФ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщил, что пригласил Финляндию и Швецию, которые не являются членами организации, для участия в виртуальном экстренном саммите альянса в пятницу по ситуации вокруг Украины.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила на заседании парламента, что страна готова подать заявку на вступление в НАТО в случае, если встанет вопрос о ее национальной безопасности.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KapitanNemo 26.02.2022 в 03:30:28   # 791741
Фины активно принимали участие в блокаде Ленинграда. Их тогда простили.

После всех проигранных войн, Швеция выбрала политику нейтралитета.

Им зачем нато? Становиться очередным амерским полигоном?

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  Dragon 26.02.2022 в 03:33:05   # 791743
Это чтобы бещенного хуйло козла закрыть обратно в его сарай.
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  Ал 26.02.2022 в 03:38:48   # 791745
Цитата: Dragon от 25.02.2022 21:33:05
Это чтобы бещенного хуйло козла закрыть обратно в его сарай.
Тебя пастух или ветеринар (судя по бешенству) потерял?
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