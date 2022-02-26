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Империя зла
В Киеве гражданам раздают оружие местным жителям
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danilov 26 Февраля 2022 в 01:01:53
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Васяй
26.02.2022 в 01:18:40
# 791699
Потом по видео будут искать террористов,,,мы уже проходили.
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Ал
26.02.2022 в 01:27:25
# 791701
Ствол в хозяйстве лишним не бывает. Мало ли от кого отбиваться придется... ©
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adapter
26.02.2022 в 04:36:00
# 791766
Махновщина будет. Проходили уже.
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