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Империя зла
В Киеве гражданам раздают оружие местным жителям
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danilov 26 Февраля 2022 в 01:01:53
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Васяй 26.02.2022 в 01:18:40   # 791699
Потом по видео будут искать террористов,,,мы уже проходили.
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  Ал 26.02.2022 в 01:27:25   # 791701
Ствол в хозяйстве лишним не бывает. Мало ли от кого отбиваться придется... ©
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  adapter 26.02.2022 в 04:36:00   # 791766
Махновщина будет. Проходили уже.
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