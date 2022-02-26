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Империя зла
Тайвань подтвердил остановку экспорта чипов в Россию
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danilov 26 Февраля 2022 в 01:11:57
Руководство Тайваня присоединилось к международным санкциям в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении правительства республики. Также указано, что власти республики призывают стороны к проведению переговоров.

Тайвань является крупнейшим международным производителем микропроцессоров. Компания TSMC подтвердила, что обязалась полностью исполнять новые экспортные правила, что означает отказ от поставок чипов в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение пресс-службы производителя.ф
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KapitanNemo 26.02.2022 в 03:15:49   # 791738
Китайские товарищи скоро поправят внешнеэкономические взгяды тайваня.
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  Dragon 26.02.2022 в 03:18:30   # 791740
Коммунистическая страна, хуле. Хотя,
Quote:
Китайские госбанки вводят ограничения на финансирование закупок российского сырья
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