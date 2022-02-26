Тайвань подтвердил остановку экспорта чипов в Россию

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danilov 26 Февраля 2022 в 01:11:57
Тайвань является крупнейшим международным производителем микропроцессоров. Компания TSMC подтвердила, что обязалась полностью исполнять новые экспортные правила, что означает отказ от поставок чипов в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение пресс-службы производителя.ф
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 26.02.2022 в 03:15:49 # 791738
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Китайские госбанки вводят ограничения на финансирование закупок российского сырья