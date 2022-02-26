Украина. Обстановка

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danilov 26 Февраля 2022 в 09:16:21
Quote:
США тоже введут персональные санкции против Путина и Лаврова, а также против членов российского Совбеза.
Об этом сообщила Джен Псаки.
Кроме того, Администрация США заявила, что готова помочь Зеленскому покинуть Киев на фоне проведения в республике специальной военной операции РФ.
*Однако Зеленский капитулировать не собирается.
Об этом сообщила Джен Псаки.
Кроме того, Администрация США заявила, что готова помочь Зеленскому покинуть Киев на фоне проведения в республике специальной военной операции РФ.
*Однако Зеленский капитулировать не собирается.
Quote:
Владимир Зеленский в какой-то момент предстанет перед трибуналом, считает постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.
Дипломату задали вопрос, может ли Зеленский погибнуть в ходе российской военной операции на Украине, на что Чижов сказал: «Надеюсь, нет».
«Потому что в какой-то момент им займётся трибунал», сказал постпред.
Дипломату задали вопрос, может ли Зеленский погибнуть в ходе российской военной операции на Украине, на что Чижов сказал: «Надеюсь, нет».
«Потому что в какой-то момент им займётся трибунал», сказал постпред.
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