Украина. Обстановка

США тоже введут персональные санкции против Путина и Лаврова, а также против членов российского Совбеза.



Об этом сообщила Джен Псаки.



Кроме того, Администрация США заявила, что готова помочь Зеленскому покинуть Киев на фоне проведения в республике специальной военной операции РФ.



*Однако Зеленский капитулировать не собирается.

Владимир Зеленский в какой-то момент предстанет перед трибуналом, считает постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.



Дипломату задали вопрос, может ли Зеленский погибнуть в ходе российской военной операции на Украине, на что Чижов сказал: «Надеюсь, нет».



«Потому что в какой-то момент им займётся трибунал», сказал постпред.