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Империя зла
Украина. Обстановка
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danilov 26 Февраля 2022 в 09:16:21




































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США тоже введут персональные санкции против Путина и Лаврова, а также против членов российского Совбеза.

Об этом сообщила Джен Псаки.

Кроме того, Администрация США заявила, что готова помочь Зеленскому покинуть Киев на фоне проведения в республике специальной военной операции РФ.

*Однако Зеленский капитулировать не собирается.










Quote:
Владимир Зеленский в какой-то момент предстанет перед трибуналом, считает постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.

Дипломату задали вопрос, может ли Зеленский погибнуть в ходе российской военной операции на Украине, на что Чижов сказал: «Надеюсь, нет».

«Потому что в какой-то момент им займётся трибунал», сказал постпред.
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