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Империя зла
Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства
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danilov 27 Февраля 2022 в 20:38:29
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htmaker
27.02.2022 в 21:44:19
# 792100
Кажись окружение Путина его серьёзно подвело. С их подачи вгоняет страну в жесткий кризис.
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