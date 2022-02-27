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Империя зла
Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства
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danilov 27 Февраля 2022 в 20:38:29
Комментарии, по рейтингу, по дате
  htmaker 27.02.2022 в 21:44:19   # 792100
Кажись окружение Путина его серьёзно подвело. С их подачи вгоняет страну в жесткий кризис.
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