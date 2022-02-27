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danilov 27 Февраля 2022 в 22:05:12
Белый дом: страны Запада прорабатывают "модальность" санкций против Банка России - они могут затронуть как разрешённые ему операции, так и активы
Белый дом: США не исключают дополнительных мер против активов Банка России, они будут согласованы на этих выходных
Белый дом: США ожидают, что вслед за отключением ряда российских банков от SWIFT финансовые институты по всему миру прекратят с ними операции
Белый дом заявил, что считает теперь Россию "парией" глобальной экономики и финансов, которая оказалась под санкциями, поддержанными более чем 30 странами
Белый дом: санкции, введенные США за неделю, затронули 10 крупнейших российских финансовых институтов, контролирующих 80% активов банковского сектора страны
Белый дом: США считают, что Китай не придёт на помощь России и с уважением отнесётся к силе американских санкций
Белый дом: ЕС продолжает работу над списком российских банков, которые будут отключены от SWIFT
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