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Империя зла
Дуров призвал с сомнением относиться к информации из Telegram-каналов
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danilov 27 Февраля 2022 в 23:27:06
Дуров заявил, что в случае эскалации ситуации на Украине Telegram рассмотрит возможность частично или полностью ограничить работу каналов в "вовлеченных странах на время конфликта".

Основатель мессенджера написал:

"Telegram-каналы все чаще становятся источником непроверенной информации, связанной с украинскими событиями. У нас нет физической возможности проверять все публикации каналов на достоверность.

Призываю пользователей из России и Украины с сомнением относиться к любым данным, которые распространяются в Telegram в данное время.

Мы не хотим, чтобы Telegram использовался как инструмент, усугубляющий конфликты и разжигающий межнациональную рознь".
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 27.02.2022 в 23:31:23   # 792162
А до времени "ч" никаких сомнений быть не могло
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  ГОРЫНЫЧ 27.02.2022 в 23:33:10   # 792164
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  Васяй 27.02.2022 в 23:36:55   # 792168
А я то дуров своих друзей на его призвал перейти...
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