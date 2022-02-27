Дуров призвал с сомнением относиться к информации из Telegram-каналов

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danilov 27 Февраля 2022 в 23:27:06
Основатель мессенджера написал:
"Telegram-каналы все чаще становятся источником непроверенной информации, связанной с украинскими событиями. У нас нет физической возможности проверять все публикации каналов на достоверность.
Призываю пользователей из России и Украины с сомнением относиться к любым данным, которые распространяются в Telegram в данное время.
Мы не хотим, чтобы Telegram использовался как инструмент, усугубляющий конфликты и разжигающий межнациональную рознь".
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Zoggyla от 27.02.2022 17:31:23
А до времени "ч" никаких сомнений быть не могло
А до времени "ч" никаких сомнений быть не могло