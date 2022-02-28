Турция закроет Босфор и Дарданеллы для военных кораблей России и Украины

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danilov 28 Февраля 2022 в 08:52:18
19 статья Конвенции подразумевает, что во время войны, при условии, что Турция не является стороной конфликта, военные корабли воюющих сторон не могут проходить через проливы. Глава турецкого МИД заявил, что Анкара будет неукоснительно ее соблюдать.
«19-я статья совершенно ясна. Изначально это была атака России, мы оценивали ее со специалистами, военными, юристами. Теперь это превратилось в войну», — сказал Чавушоглу. По словам министра, Турция будет соблюдать статью по отношению к обеим сторонам конфликта.
Исключение, согласно Конвенции, будет сделано для возвращения военных кораблей воюющих сторон в свои порты основной стоянки.
В субботу, 26 февраля о решении Турции запретить российским кораблям пересекать пролив сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Официальных заявлений на этот счет Анкара не делала.
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/son-dakika-cavusoglu-montroyu-uygulayacagiz-1911522
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Еще один "предатель"
Цитата: walker от 28.02.2022 04:07:30
https://www.znak.com/2022-02-28/glava_rossiyskoy_delegacii_v_oon_izvinilsya_ot_imeni_rossiyan_za_proishodyachee_na_ukraine
Еще один "предатель"
https://www.znak.com/2022-02-28/glava_rossiyskoy_delegacii_v_oon_izvinilsya_ot_imeni_rossiyan_za_proishodyachee_na_ukraine
Еще один "предатель"
Нужно было в раскрытом виде выложить, пускай читают тут. А то вряд ли такое админ в новости добавить, если не увидит