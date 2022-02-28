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Империя зла
Речь перед немецким Бундестагом... Политик Алиса Вайдель, из партии Альтернатива для Германии.
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ГОРЫНЫЧ 28 Февраля 2022 в 13:36:36
Комментарии, по рейтингу, по дате
  vvka 28.02.2022 в 13:48:17   # 792275
Алиса Вайдель единственный здравомыслящий человек среди этих пидар@сов.
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  bolatbol 28.02.2022 в 13:55:32   # 792276
2 медвежонка ДНР и ЛНР жались друг к другу и рычали на окруживших их шакалов. Вдалеке выли гиены. На дереве сидел и ждал стервятник. Спавший медведь проснулся и побежал на помощь. Потревоженные две блохи поднялись по шерсти ему на спину и начали обсуждать:
- Билать, опять этот урод со своими имперскими амбициями! Весь мир против, чего он лезет? Отойди от его жопы, шакалы обычно кусают сзади, могут поранить. Он воюет, а страдаем мы. Надо выходить из таёжного союза.
Медведь разогнал шакалов и увел медвежат за собой на луг. Наступил мир, но осадок неприятный остался, у цивилизованного мира.
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  Zoggyla 28.02.2022 в 14:14:57   # 792277
Когда медведь пробирался через полынное поле, блохи от такой дерзости и дикости были вынужденны соскочить с сытного насиженного места в огромный и страшный мир, где и благополучно почили в бозе от холода и голода.
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  walker 28.02.2022 в 14:29:13   # 792279
В совет директоров Газпрома метит?
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  Zoggyla 28.02.2022 в 14:30:29   # 792280
Цитата: walker от 28.02.2022 08:29:13
В совет директоров Газпрома метит?
А куда ты метишь, в очередной Z-капитал? Охуительно соотечественников на бабки кидать, а?
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  walker 28.02.2022 в 14:43:39   # 792281
Зоггиля.
Переход на личности означает отсутствие контраргументов.
И я с вами не знаком, чтобы вы тыкали.
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  Zoggyla 28.02.2022 в 14:46:36   # 792282
Цитата: walker от 28.02.2022 08:43:39
Зоггиля.
Переход на личности означает отсутствие контраргументов.
И я с вами не знаком, чтобы вы тыкали.
Я безмерно рад этому, на хуй, на хуй таких лицемеров в знакомых иметь.
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  Zoggyla 28.02.2022 в 14:50:54   # 792283
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