Речь перед немецким Бундестагом... Политик Алиса Вайдель, из партии Альтернатива для Германии.

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
ГОРЫНЫЧ 28 Февраля 2022 в 13:36:36
Комментарии, по рейтингу, по дате
- Билать, опять этот урод со своими имперскими амбициями! Весь мир против, чего он лезет? Отойди от его жопы, шакалы обычно кусают сзади, могут поранить. Он воюет, а страдаем мы. Надо выходить из таёжного союза.
Медведь разогнал шакалов и увел медвежат за собой на луг. Наступил мир, но осадок неприятный остался, у цивилизованного мира.
Цитата: walker от 28.02.2022 08:29:13А куда ты метишь, в очередной Z-капитал? Охуительно соотечественников на бабки кидать, а?
В совет директоров Газпрома метит?
В совет директоров Газпрома метит?
Переход на личности означает отсутствие контраргументов.
И я с вами не знаком, чтобы вы тыкали.
Цитата: walker от 28.02.2022 08:43:39Я безмерно рад этому, на хуй, на хуй таких лицемеров в знакомых иметь.
Зоггиля.
Переход на личности означает отсутствие контраргументов.
И я с вами не знаком, чтобы вы тыкали.
Зоггиля.
Переход на личности означает отсутствие контраргументов.
И я с вами не знаком, чтобы вы тыкали.