Бразилия сохранила нейтралитет в российско-украинском конфликте

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danilov 28 Февраля 2022 в 20:14:28
Жанр Болсонару также сообщил, что разговоры о резне мирных жителей на Украине - это преувеличение, так как со стороны российского лидера нет никакого интереса устраивать бойню.
В принятии же всех решений по этому вопросу, по словам Болсонару, он будет руководствоваться практическими соображениями с учетом партнерства двух стран и избегать последствий для самой Бразилии.
Также «бразильский Трамп» не забыл и упомянуть Владимира Зеленского. он заявил, что «судьбу украинской нации определяет комик, которого избрали президентом».
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2022/02/27/bolsonaro-diz-que-ligou-para-putin-e-que-situacao-e-delicada-nao-podemos-interferir.ghtml
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