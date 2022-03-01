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Империя зла
Безвиз для наёмников
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danilov 01 Марта 2022 в 09:39:18
Зеленский подписал указ о введении безвизового режима для иностранных наёмников.
Ранее стало известно, что Киев сформировал два иностранных легиона для добровольцев.

@rt_russian
Комментарии, по рейтингу, по дате
  DITRX 01.03.2022 в 12:21:46   # 792419
Как я и писал раньше все же солдаты удачи в Украине будут. Теперь не позавидуешь военнослужащим РФ.
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  Dragon 01.03.2022 в 12:33:06   # 792423
Жертв солдат из РФ уже засекретили что ли?
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  walker 01.03.2022 в 12:55:43   # 792433
Цитата: Dragon от 01.03.2022 06:33:06
Жертв солдат из РФ уже засекретили что ли?

Так указ же Путин издал то ли в 14, то ли в 15. По этому указу, потери Вооруженных Сил РФ в мирное время (а сейчас у них мирное время и "спецоперация") считаются военной тайной.
Поэтому родственники погибших на Донбассе солдат ВС РФ молчали в тряпочку, ибо уголовка за передачу секретных сведений.
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  jumanjiqz 01.03.2022 в 13:42:38   # 792435
Ну а х..ле! Свои все, те которые храбро 8 лет воевали давно съе..сь, теперь наемники понадобились!? И то не факт что примчатся с Россией воевать!

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  jumanjiqz 01.03.2022 в 13:47:17   # 792436
А как же эти, боевые петушки!? Они же вроде тоже в бой рвались!?
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  acid 01.03.2022 в 14:14:35   # 792440
Цитата: walker от 01.03.2022 06:55:43
Цитата: Dragon от 01.03.2022 06:33:06
Жертв солдат из РФ уже засекретили что ли?

Так указ же Путин издал то ли в 14, то ли в 15. По этому указу, потери Вооруженных Сил РФ в мирное время (а сейчас у них мирное время и "спецоперация") считаются военной тайной.
Поэтому родственники погибших на Донбассе солдат ВС РФ молчали в тряпочку, ибо уголовка за передачу секретных сведений.

Я смотрю Волкер, ты начал указы читать?
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  walker 01.03.2022 в 14:54:13   # 792443
Acid, как-то фамильярно обращаетесь ко мне. Нет желания вести диалог.
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  Zoggyla 01.03.2022 в 14:58:17   # 792444
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  acid 01.03.2022 в 14:59:50   # 792445
Остаточно прощевай как носитель мнения, Волкер. Я не буду тут выкладывать твои несостоявшиеся комменты, желающие могут проследить их по моим замечаниям.
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  walker 01.03.2022 в 15:02:13   # 792447
Короче говоря, готов на пари в два американских доллара что РФ по факту не выполнит целей по "демилитаризации и денацификации" Украины. Наёмники только ускорят бесславное отползание ВС РФ.
Ну, конечно же, в росСМИ это осветят в иной форме. Но по факту будет именно так.
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  Zoggyla 01.03.2022 в 15:03:31   # 792448
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  acid 01.03.2022 в 15:14:52   # 792450
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