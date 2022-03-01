Безвиз для наёмников

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 01 Марта 2022 в 09:39:18
Ранее стало известно, что Киев сформировал два иностранных легиона для добровольцев.
@rt_russian
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Dragon от 01.03.2022 06:33:06
Жертв солдат из РФ уже засекретили что ли?
Жертв солдат из РФ уже засекретили что ли?
Так указ же Путин издал то ли в 14, то ли в 15. По этому указу, потери Вооруженных Сил РФ в мирное время (а сейчас у них мирное время и "спецоперация") считаются военной тайной.
Поэтому родственники погибших на Донбассе солдат ВС РФ молчали в тряпочку, ибо уголовка за передачу секретных сведений.
Цитата: walker от 01.03.2022 06:55:43
Так указ же Путин издал то ли в 14, то ли в 15. По этому указу, потери Вооруженных Сил РФ в мирное время (а сейчас у них мирное время и "спецоперация") считаются военной тайной.
Поэтому родственники погибших на Донбассе солдат ВС РФ молчали в тряпочку, ибо уголовка за передачу секретных сведений.
Цитата: Dragon от 01.03.2022 06:33:06
Жертв солдат из РФ уже засекретили что ли?
Жертв солдат из РФ уже засекретили что ли?
Так указ же Путин издал то ли в 14, то ли в 15. По этому указу, потери Вооруженных Сил РФ в мирное время (а сейчас у них мирное время и "спецоперация") считаются военной тайной.
Поэтому родственники погибших на Донбассе солдат ВС РФ молчали в тряпочку, ибо уголовка за передачу секретных сведений.
Я смотрю Волкер, ты начал указы читать?
Ну, конечно же, в росСМИ это осветят в иной форме. Но по факту будет именно так.