Безвиз для наёмников

Цитата: Dragon от

Жертв солдат из РФ уже засекретили что ли? Жертв солдат из РФ уже засекретили что ли?

Так указ же Путин издал то ли в 14, то ли в 15. По этому указу, потери Вооруженных Сил РФ в мирное время (а сейчас у них мирное время и "спецоперация") считаются военной тайной.Поэтому родственники погибших на Донбассе солдат ВС РФ молчали в тряпочку, ибо уголовка за передачу секретных сведений.