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danilov 01 Марта 2022 в 13:12:53
С резкой критикой в адрес немецкого правительства выступил депутат оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон. Он указал на ошибки руководства страны, которые крайне негативно сказались на экономике.
По словам Петра Быстрона, Германия с 2014 года является второй страной в мире после США, которая обеспечивает Украину деньгами - как напрямую, так и через Евросоюз.
«И с тех пор мы финансируем эту страну. Что означает, что Германия имела все возможности и рычаги воздействия на Украину, чтобы соединить эти деньги с выполнением минских договоренностей», - заявил немецкий политик.
Он подчеркнул, что если бы Германия поступила именно так, что сейчас не было бы текущего кризиса, поскольку в минских договоренностях четко было прописано - автономия под украинским флагом.
Еще один момент, на который обратил внимание Быстрон - это то, что все происходящее на Украине связывается с поставками газа.
«Северный поток - 2» вообще никак не связан с тем, что происходит на Украине. Это лишь в интересах США, чтобы похоронить этот трубопровод», - отметил он, добавив, что это доказывает то, что на переговорах в Вашингтоне, именно президент США Джо Байден, а не канцлер Германии Шольц, сказал, что если дело дойдет до войны, тогда «Северный поток - 2» будет похоронен.
«При этом именно в интересах Германии то, чтобы мы получали этот газ. Нам нужен этот газ. Наша промышленность расходует очень много энергии. И мы требуем - никаких санкций, особенно с отношении «Северного потока - 2», - заявил Петр Быстрон.
С резкой критикой в адрес немецкого правительства выступил депутат оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон. Он указал на ошибки руководства страны, которые крайне негативно сказались на экономике.
По словам Петра Быстрона, Германия с 2014 года является второй страной в мире после США, которая обеспечивает Украину деньгами - как напрямую, так и через Евросоюз.
«И с тех пор мы финансируем эту страну. Что означает, что Германия имела все возможности и рычаги воздействия на Украину, чтобы соединить эти деньги с выполнением минских договоренностей», - заявил немецкий политик.
Он подчеркнул, что если бы Германия поступила именно так, что сейчас не было бы текущего кризиса, поскольку в минских договоренностях четко было прописано - автономия под украинским флагом.
Еще один момент, на который обратил внимание Быстрон - это то, что все происходящее на Украине связывается с поставками газа.
«Северный поток - 2» вообще никак не связан с тем, что происходит на Украине. Это лишь в интересах США, чтобы похоронить этот трубопровод», - отметил он, добавив, что это доказывает то, что на переговорах в Вашингтоне, именно президент США Джо Байден, а не канцлер Германии Шольц, сказал, что если дело дойдет до войны, тогда «Северный поток - 2» будет похоронен.
«При этом именно в интересах Германии то, чтобы мы получали этот газ. Нам нужен этот газ. Наша промышленность расходует очень много энергии. И мы требуем - никаких санкций, особенно с отношении «Северного потока - 2», - заявил Петр Быстрон.
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