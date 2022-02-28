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Империя зла
Президент РК призвал Украину и Россию к миру
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danilov 01 Марта 2022 в 14:27:48
Токаев, выступая на внеочередном съезде правящей партии, выразил свою позицию по ситуации в Украине.
"Мы призываем оба государства к нахождению общего языка за столом переговоров. Худой мир лучше доброй ссоры".
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