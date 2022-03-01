Внимание к цветным войнам

== Уймись,результат "демократии" и невидимой руки рынка. До хуя тебя здесь стало, до хуя.==Здесь это на сайте, который админ скромно называет "Агентством гражданской журналистики"?Очевидно же, что это агентство пропутинской пропаганды.Ну и как мухи на мед именно здесь собираются путиноиды.В целом в реальном Казахстане их очень мало. После вторжения Российской Федерации в Украину они еще больше маргинализируются. И вообще к русским отношение теплей не станет. Благодаря Путину конечно.