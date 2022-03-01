Внимание к цветным войнам

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danilov 01 Марта 2022 в 16:20:18
Комментарии, по рейтингу, по дате
https://fb.watch/btIfgANUln/
Ну чё, есть тут защитнички путлера?! Защищайте своего агрессора.
Цитата: Dragon от 01.03.2022 10:41:50
https://fb.watch/btIfgANUln/
Ну чё, есть тут защитнички путлера?! Защищайте своего агрессора.
https://fb.watch/btIfgANUln/
Ну чё, есть тут защитнички путлера?! Защищайте своего агрессора.
Вот появится на Украине такой мемориал как "Аллея ангелов" в Донецске, вот тогда не будем защищать вашего "бога"! Тем не менее, не поддерживаю действия по обстрелу мирных жителей, но это война, а на войне всегда будут жертвы среди мирных. Если это не очередной фейк, то соболезную родным.
Кстати, для путлера это не война, он называет это военные действие.
Цитата: Walter от 01.03.2022 11:51:01Гандон ты промытй и штопанный, в натуре
Путин фашист . Мал зозуйло и т.д. сосут у фашиста. Потому как рабы крепостные.
Путин фашист . Мал зозуйло и т.д. сосут у фашиста. Потому как рабы крепостные.
Результат отрицательной селекции совка. Доминирование серости.
В натуре, они же не могут мне в лицо воочию сказать, духу не хватит. А в энторнете все герои))
Цитата: walker от 01.03.2022 12:01:17Уймись,результат "демократии" и невидимой руки рынка. До хуя тебя здесь стало, до хуя.
== Потому как рабы крепостные.==
Результат отрицательной селекции совка. Доминирование серости.
== Потому как рабы крепостные.==
Результат отрицательной селекции совка. Доминирование серости.
Чето притих и донрамзандон дон
у его зама (вроде Даудов) слева нормальные боты походу отечественные
Quote:
Кадыров появился перед 12 тысячами военнослужащих, его выступление снимали с дронов и многочисленных камер на земле. Глава Чечни озвучил угрозы в адрес Украины и всем видом показывал решимость выполнить любые задачи, которые поставит президент России Владимир Путин.
Однако второй день в сети обсуждают не эффектное построение чеченских силовиков, а обувь Рамзана Кадырова. Он появился на публике в одежде в стиле милитари и вызывающих ботинках на непропорционально высокой подошве с протекторами. Знатоки лакшери опознали ботинки — это PRADA Monolith. Стоимость этой обуви — от 1250 евро.
Источник: https://reform.by/299597-blogery-gadajut-zachem-kadyrov-nadel-botinki-prada-na-smotr-silovikov
Однако второй день в сети обсуждают не эффектное построение чеченских силовиков, а обувь Рамзана Кадырова. Он появился на публике в одежде в стиле милитари и вызывающих ботинках на непропорционально высокой подошве с протекторами. Знатоки лакшери опознали ботинки — это PRADA Monolith. Стоимость этой обуви — от 1250 евро.
Источник: https://reform.by/299597-blogery-gadajut-zachem-kadyrov-nadel-botinki-prada-na-smotr-silovikov
https://3mv.ru/176519-ukrainckie-fejki-o-cpecoperacii-rf.html
Здесь это на сайте, который админ скромно называет "Агентством гражданской журналистики"?
Очевидно же, что это агентство пропутинской пропаганды.
Ну и как мухи на мед именно здесь собираются путиноиды.
В целом в реальном Казахстане их очень мало. После вторжения Российской Федерации в Украину они еще больше маргинализируются. И вообще к русским отношение теплей не станет. Благодаря Путину конечно.
Цитата: walker от 01.03.2022 12:46:23Когда-то я тебе уже писал,что ты провокатор и тщательно латентый нацик, и дискутировать с тобой все равно что со стенкой разговаривать, ты надолго терялся и опять нарисовался, такой интеллигентнейший и пушистый Уймись, провокатор!
== Уймись,результат "демократии" и невидимой руки рынка. До хуя тебя здесь стало, до хуя.==
Здесь это на сайте, который админ скромно называет "Агентством гражданской журналистики"?
Очевидно же, что это агентство пропутинской пропаганды.
Ну и как мухи на мед именно здесь собираются путиноиды.
В целом в реальном Казахстане их очень мало. После вторжения Российской Федерации в Украину они еще больше маргинализируются. И вообще к русским отношение теплей не станет. Благодаря Путину конечно.
== Уймись,результат "демократии" и невидимой руки рынка. До хуя тебя здесь стало, до хуя.==
Здесь это на сайте, который админ скромно называет "Агентством гражданской журналистики"?
Очевидно же, что это агентство пропутинской пропаганды.
Ну и как мухи на мед именно здесь собираются путиноиды.
В целом в реальном Казахстане их очень мало. После вторжения Российской Федерации в Украину они еще больше маргинализируются. И вообще к русским отношение теплей не станет. Благодаря Путину конечно.
Я тысячу раз спрашивал, почему меня считают нациком. И ни разу не получил внятного ответа. Я, коренной житель Казахстана, не считаю какую-либо нацию превосходнее других, в т.ч. казахов. В отличие от некоторых пришлых в каком-то поколении великорусских шовинистов, указывающих казахам пасти баранов, не так ли?
Нет превосходства русских над кем-либо. Точка.
И после этого меня тут называют пещерным националистом и даже фашистом)))
Цитата: Zoggyla от 01.03.2022 12:34:55
Укрaинcкиe фeйки o cпeцoпeрaции РФ
https://3mv.ru/176519-ukrainckie-fejki-o-cpecoperacii-rf.html
Укрaинcкиe фeйки o cпeцoпeрaции РФ
https://3mv.ru/176519-ukrainckie-fejki-o-cpecoperacii-rf.html
Я предполагаю тоже Украинский фейк?
Цитата: walker от 01.03.2022 13:19:59
А я здесь должен появляться по какому-то особому графику?
Я тысячу раз спрашивал, почему меня считают нациком. И ни разу не получил внятного ответа. Я, коренной житель Казахстана, не считаю какую-либо нацию превосходнее других, в т.ч. казахов. В отличие от некоторых пришлых в каком-то поколении великорусских шовинистов, указывающих казахам пасти баранов, не так ли?
Нет превосходства русских над кем-либо. Точка.
И после этого меня тут называют пещерным националистом и даже фашистом)))
А я здесь должен появляться по какому-то особому графику?
Я тысячу раз спрашивал, почему меня считают нациком. И ни разу не получил внятного ответа. Я, коренной житель Казахстана, не считаю какую-либо нацию превосходнее других, в т.ч. казахов. В отличие от некоторых пришлых в каком-то поколении великорусских шовинистов, указывающих казахам пасти баранов, не так ли?
Нет превосходства русских над кем-либо. Точка.
И после этого меня тут называют пещерным националистом и даже фашистом)))
+100500
А что конкретно этот ролик доказывает? Русофобские высказывания, мат и взрывы где-то вдалеке... больше ничего не увидел. Предлагаю не нести пургу и взять паузу, пусть пыль уляжется... а уже потом разбираться что, кто, где и как...
Цитата: KS от 01.03.2022 13:22:38
Я предполагаю тоже Украинский фейк?
Цитата: Zoggyla от 01.03.2022 12:34:55
Укрaинcкиe фeйки o cпeцoпeрaции РФ
https://3mv.ru/176519-ukrainckie-fejki-o-cpecoperacii-rf.html
Укрaинcкиe фeйки o cпeцoпeрaции РФ
https://3mv.ru/176519-ukrainckie-fejki-o-cpecoperacii-rf.html
Я предполагаю тоже Украинский фейк?
Это чо получается? Путин и Шойгу пиздят про высокоточное оружие и что гражданские в безопасности?
Да не может быть!!!
Цитата: GoodZone от 01.03.2022 13:28:15
KS 01.03.2022 в 19:22:38 # 792483
А что конкретно этот ролик доказывает? Русофобские высказывания, мат и взрывы где-то вдалеке... больше ничего не увидел. Предлагаю не нести пургу и взять паузу, пусть пыль уляжется... а уже потом разбираться что, кто, где и как...
KS 01.03.2022 в 19:22:38 # 792483
А что конкретно этот ролик доказывает? Русофобские высказывания, мат и взрывы где-то вдалеке... больше ничего не увидел. Предлагаю не нести пургу и взять паузу, пусть пыль уляжется... а уже потом разбираться что, кто, где и как...
Что: кластерные бомбы на жилые кварталы
Где: Харьков Украина
Когда: февраль 28 2022, в тот момент когда велись переговоры. Как правило на время переговоров нападение останавливается.
Допустим вы живете на Коктеме и видите как бомбы падают на дср, вы будете контролировать то-что выходит из вашего рта зная кто это делает. Думаю в состоянии в котором сейчас жители на чьи головы летят бомбы, они вправе ненавидеть агрессора и желать той же участи.
KS 01.03.2022 в 19:34:22 # 792489
какие вы непонятливые, просто *** какой-то. Остановитесь, я с вами не ругаться собрался, а лишь предлагаю умерить пыл и не подыгрывать фейкометам... уже не первый раз...
Нельзя ждать пока уляжется. Так дойдём до ядерного арсенала и вы будете просить подождать пока уляжется ядерное облако, потом будем разбираться?
Цитата: GoodZone от 01.03.2022 13:37:46
walker 01.03.2022 в 19:30:16 # 792488
KS 01.03.2022 в 19:34:22 # 792489
какие вы непонятливые, просто *** какой-то.
walker 01.03.2022 в 19:30:16 # 792488
KS 01.03.2022 в 19:34:22 # 792489
какие вы непонятливые, просто *** какой-то.
Объясните!
Я всегда готов слушать конструктивную позицию, даже если я не согласен. Пока конструктивно, вы имеете право быть услышанным!
А что ты можешь, на украину поедешь, байдену напишешь? сидишь на мягком диване и занимаешься провокациями... ждать нельзя, воин блин... как та бабка на лавочке...
ЕС небо прикрыли и аирбас не продает самолёты России.
Чисто интересно, может на дурят, если можно пруфы
Цитата: KS от 01.03.2022 13:40:48
Объясните!
Я всегда готов слушать конструктивную позицию, даже если я не согласен. Пока конструктивно, вы имеете право быть услышанным!
Цитата: GoodZone от 01.03.2022 13:37:46
walker 01.03.2022 в 19:30:16 # 792488
KS 01.03.2022 в 19:34:22 # 792489
какие вы непонятливые, просто *** какой-то.
walker 01.03.2022 в 19:30:16 # 792488
KS 01.03.2022 в 19:34:22 # 792489
какие вы непонятливые, просто *** какой-то.
Объясните!
Я всегда готов слушать конструктивную позицию, даже если я не согласен. Пока конструктивно, вы имеете право быть услышанным!
Я и предложил...читай выше...
Цитата: walker от 01.03.2022 13:30:16как я уже писал
Это чо получается? Путин и Шойгу пиздят про высокоточное оружие и что гражданские в безопасности?
Да не может быть!!!
Цитата: KS от 01.03.2022 13:22:38
Я предполагаю тоже Украинский фейк?
Цитата: Zoggyla от 01.03.2022 12:34:55
Укрaинcкиe фeйки o cпeцoпeрaции РФ
https://3mv.ru/176519-ukrainckie-fejki-o-cpecoperacii-rf.html
Укрaинcкиe фeйки o cпeцoпeрaции РФ
https://3mv.ru/176519-ukrainckie-fejki-o-cpecoperacii-rf.html
Я предполагаю тоже Украинский фейк?
Это чо получается? Путин и Шойгу пиздят про высокоточное оружие и что гражданские в безопасности?
Да не может быть!!!
Цитата: Dragon от 01.03.2022 13:46:16
И правильно делают, что прикрыли небо и не продают айрбас фашистско-путлерской России
И правильно делают, что прикрыли небо и не продают айрбас фашистско-путлерской России
ну как же без вас-то и ваших "важных замечаний"... вы другие слова знаете? такое чувство, что у вас одна мысль в голове застряла и вы никак от нее не избавитесь, уж простите за откровенность.
Цитата: GoodZone от 01.03.2022 13:50:44И рсстекается эта мысль по одной извилине, которая ниже спины.
ну как же без вас-то и ваших "важных замечаний"... вы другие слова знаете? такое чувство, что у вас одна мысль в голове застряла и вы никак от нее не избавитесь, уж простите за откровенность.
Цитата: Dragon от 01.03.2022 13:46:16
И правильно делают, что прикрыли небо и не продают айрбас фашистско-путлерской России
И правильно делают, что прикрыли небо и не продают айрбас фашистско-путлерской России
ну как же без вас-то и ваших "важных замечаний"... вы другие слова знаете? такое чувство, что у вас одна мысль в голове застряла и вы никак от нее не избавитесь, уж простите за откровенность.