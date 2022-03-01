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Империя зла
Внимание к цветным войнам
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danilov 01 Марта 2022 в 16:20:18
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dragon 01.03.2022 в 16:41:50   # 792461

https://fb.watch/btIfgANUln/

Ну чё, есть тут защитнички путлера?! Защищайте своего агрессора.
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  jumanjiqz 01.03.2022 в 17:25:03   # 792463
Цитата: Dragon от 01.03.2022 10:41:50

https://fb.watch/btIfgANUln/
Ну чё, есть тут защитнички путлера?! Защищайте своего агрессора.

Вот появится на Украине такой мемориал как "Аллея ангелов" в Донецске, вот тогда не будем защищать вашего "бога"! Тем не менее, не поддерживаю действия по обстрелу мирных жителей, но это война, а на войне всегда будут жертвы среди мирных. Если это не очередной фейк, то соболезную родным.
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  Dragon 01.03.2022 в 17:47:06   # 792467
Вот и первый защитничек фашиста-путлера отписался.

Кстати, для путлера это не война, он называет это военные действие.
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  Walter 01.03.2022 в 17:51:01   # 792468
Путин фашист . Мал зозуйло и т.д. сосут у фашиста. Потому как рабы крепостные.
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  Zoggyla 01.03.2022 в 17:56:28   # 792471
Цитата: Walter от 01.03.2022 11:51:01
Путин фашист . Мал зозуйло и т.д. сосут у фашиста. Потому как рабы крепостные.
Гандон ты промытй и штопанный, в натуре
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  walker 01.03.2022 в 18:01:17   # 792472
== Потому как рабы крепостные.==
Результат отрицательной селекции совка. Доминирование серости.
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  walker 01.03.2022 в 18:06:28   # 792473
Увеличение в комментариях моих оппонентов оскорблений и проч. свидетельствует лишь о подленьких душонках и отсутствии контраргументов.
В натуре, они же не могут мне в лицо воочию сказать, духу не хватит. А в энторнете все герои))
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  Zoggyla 01.03.2022 в 18:08:02   # 792474
Цитата: walker от 01.03.2022 12:01:17
== Потому как рабы крепостные.==
Результат отрицательной селекции совка. Доминирование серости.
Уймись,результат "демократии" и невидимой руки рынка. До хуя тебя здесь стало, до хуя.
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  Dragon 01.03.2022 в 18:16:32   # 792475


Чето притих и донрамзандон дон
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  Dimmon 01.03.2022 в 18:24:51   # 792476
с ботинками накладка вышла, в след раз надо одеть попроще
у его зама (вроде Даудов) слева нормальные боты походу отечественные

Quote:
Кадыров появился перед 12 тысячами военнослужащих, его выступление снимали с дронов и многочисленных камер на земле. Глава Чечни озвучил угрозы в адрес Украины и всем видом показывал решимость выполнить любые задачи, которые поставит президент России Владимир Путин.

Однако второй день в сети обсуждают не эффектное построение чеченских силовиков, а обувь Рамзана Кадырова. Он появился на публике в одежде в стиле милитари и вызывающих ботинках на непропорционально высокой подошве с протекторами. Знатоки лакшери опознали ботинки — это PRADA Monolith. Стоимость этой обуви — от 1250 евро.
Источник: https://reform.by/299597-blogery-gadajut-zachem-kadyrov-nadel-botinki-prada-na-smotr-silovikov


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  Zoggyla 01.03.2022 в 18:34:55   # 792477
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  walker 01.03.2022 в 18:46:23   # 792478
== Уймись,результат "демократии" и невидимой руки рынка. До хуя тебя здесь стало, до хуя.==
Здесь это на сайте, который админ скромно называет "Агентством гражданской журналистики"?
Очевидно же, что это агентство пропутинской пропаганды.
Ну и как мухи на мед именно здесь собираются путиноиды.
В целом в реальном Казахстане их очень мало. После вторжения Российской Федерации в Украину они еще больше маргинализируются. И вообще к русским отношение теплей не станет. Благодаря Путину конечно.
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  Zoggyla 01.03.2022 в 18:49:56   # 792479
Цитата: walker от 01.03.2022 12:46:23
== Уймись,результат "демократии" и невидимой руки рынка. До хуя тебя здесь стало, до хуя.==
Здесь это на сайте, который админ скромно называет "Агентством гражданской журналистики"?
Очевидно же, что это агентство пропутинской пропаганды.
Ну и как мухи на мед именно здесь собираются путиноиды.
В целом в реальном Казахстане их очень мало. После вторжения Российской Федерации в Украину они еще больше маргинализируются. И вообще к русским отношение теплей не станет. Благодаря Путину конечно.
Когда-то я тебе уже писал,что ты провокатор и тщательно латентый нацик, и дискутировать с тобой все равно что со стенкой разговаривать, ты надолго терялся и опять нарисовался, такой интеллигентнейший и пушистый Уймись, провокатор!
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  walker 01.03.2022 в 19:19:59   # 792482
А я здесь должен появляться по какому-то особому графику?
Я тысячу раз спрашивал, почему меня считают нациком. И ни разу не получил внятного ответа. Я, коренной житель Казахстана, не считаю какую-либо нацию превосходнее других, в т.ч. казахов. В отличие от некоторых пришлых в каком-то поколении великорусских шовинистов, указывающих казахам пасти баранов, не так ли?
Нет превосходства русских над кем-либо. Точка.
И после этого меня тут называют пещерным националистом и даже фашистом)))
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  KS 01.03.2022 в 19:22:38   # 792483
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  Dragon 01.03.2022 в 19:28:09   # 792485
Цитата: walker от 01.03.2022 13:19:59
А я здесь должен появляться по какому-то особому графику?
Я тысячу раз спрашивал, почему меня считают нациком. И ни разу не получил внятного ответа. Я, коренной житель Казахстана, не считаю какую-либо нацию превосходнее других, в т.ч. казахов. В отличие от некоторых пришлых в каком-то поколении великорусских шовинистов, указывающих казахам пасти баранов, не так ли?
Нет превосходства русских над кем-либо. Точка.
И после этого меня тут называют пещерным националистом и даже фашистом)))


+100500
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  GoodZone 01.03.2022 в 19:28:15   # 792486
KS 01.03.2022 в 19:22:38 # 792483
А что конкретно этот ролик доказывает? Русофобские высказывания, мат и взрывы где-то вдалеке... больше ничего не увидел. Предлагаю не нести пургу и взять паузу, пусть пыль уляжется... а уже потом разбираться что, кто, где и как...
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  walker 01.03.2022 в 19:30:16   # 792488
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  KS 01.03.2022 в 19:34:22   # 792489
Цитата: GoodZone от 01.03.2022 13:28:15
KS 01.03.2022 в 19:22:38 # 792483
А что конкретно этот ролик доказывает? Русофобские высказывания, мат и взрывы где-то вдалеке... больше ничего не увидел. Предлагаю не нести пургу и взять паузу, пусть пыль уляжется... а уже потом разбираться что, кто, где и как...

Что: кластерные бомбы на жилые кварталы
Где: Харьков Украина
Когда: февраль 28 2022, в тот момент когда велись переговоры. Как правило на время переговоров нападение останавливается.

Допустим вы живете на Коктеме и видите как бомбы падают на дср, вы будете контролировать то-что выходит из вашего рта зная кто это делает. Думаю в состоянии в котором сейчас жители на чьи головы летят бомбы, они вправе ненавидеть агрессора и желать той же участи.
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  GoodZone 01.03.2022 в 19:37:46   # 792490
walker 01.03.2022 в 19:30:16 # 792488
KS 01.03.2022 в 19:34:22 # 792489
какие вы непонятливые, просто *** какой-то. Остановитесь, я с вами не ругаться собрался, а лишь предлагаю умерить пыл и не подыгрывать фейкометам... уже не первый раз...
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  KS 01.03.2022 в 19:39:14   # 792491
Дополнение.
Нельзя ждать пока уляжется. Так дойдём до ядерного арсенала и вы будете просить подождать пока уляжется ядерное облако, потом будем разбираться?
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  KS 01.03.2022 в 19:40:48   # 792492
Цитата: GoodZone от 01.03.2022 13:37:46
walker 01.03.2022 в 19:30:16 # 792488
KS 01.03.2022 в 19:34:22 # 792489
какие вы непонятливые, просто *** какой-то.

Объясните!
Я всегда готов слушать конструктивную позицию, даже если я не согласен. Пока конструктивно, вы имеете право быть услышанным!
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  GoodZone 01.03.2022 в 19:42:50   # 792493
KS 01.03.2022 в 19:39:14 # 792491
А что ты можешь, на украину поедешь, байдену напишешь? сидишь на мягком диване и занимаешься провокациями... ждать нельзя, воин блин... как та бабка на лавочке...
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  Skype 01.03.2022 в 19:43:56   # 792494
KS я хотел у Вас спросить, правда или нет, что небо Америки открыто для России, правда или нет, что Боинг самолёты продает Росси??

ЕС небо прикрыли и аирбас не продает самолёты России.

Чисто интересно, может на дурят, если можно пруфы
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  GoodZone 01.03.2022 в 19:46:05   # 792495
Цитата: KS от 01.03.2022 13:40:48
Цитата: GoodZone от 01.03.2022 13:37:46
walker 01.03.2022 в 19:30:16 # 792488
KS 01.03.2022 в 19:34:22 # 792489
какие вы непонятливые, просто *** какой-то.

Объясните!
Я всегда готов слушать конструктивную позицию, даже если я не согласен. Пока конструктивно, вы имеете право быть услышанным!

Я и предложил...читай выше...
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  Dragon 01.03.2022 в 19:46:16   # 792497
И правильно делают, что прикрыли небо и не продают айрбас фашистско-путлерской России
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  Zoggyla 01.03.2022 в 19:48:12   # 792498
Цитата: walker от 01.03.2022 13:30:16
Цитата: KS от 01.03.2022 13:22:38
Цитата: Zoggyla от 01.03.2022 12:34:55
Укрaинcкиe фeйки o cпeцoпeрaции РФ
https://3mv.ru/176519-ukrainckie-fejki-o-cpecoperacii-rf.html

Я предполагаю тоже Украинский фейк?


Это чо получается? Путин и Шойгу пиздят про высокоточное оружие и что гражданские в безопасности?
Да не может быть!!!
как я уже писал
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  GoodZone 01.03.2022 в 19:50:44   # 792499
Цитата: Dragon от 01.03.2022 13:46:16
И правильно делают, что прикрыли небо и не продают айрбас фашистско-путлерской России

ну как же без вас-то и ваших "важных замечаний"... вы другие слова знаете? такое чувство, что у вас одна мысль в голове застряла и вы никак от нее не избавитесь, уж простите за откровенность.
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  Zoggyla 01.03.2022 в 19:52:34   # 792500
Цитата: GoodZone от 01.03.2022 13:50:44
Цитата: Dragon от 01.03.2022 13:46:16
И правильно делают, что прикрыли небо и не продают айрбас фашистско-путлерской России

ну как же без вас-то и ваших "важных замечаний"... вы другие слова знаете? такое чувство, что у вас одна мысль в голове застряла и вы никак от нее не избавитесь, уж простите за откровенность.
И рсстекается эта мысль по одной извилине, которая ниже спины.
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  Dragon 01.03.2022 в 19:53:00   # 792501
Весь мир называет его своим именем, фашистом и путлером. Только для вас он царь, император...
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