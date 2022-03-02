США закрывают воздушное пространство для российских самолетов

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danilov 02 Марта 2022 в 21:41:14
"Я объявляю, что мы присоединяемся к нашим союзникам и закрываем американское воздушное пространство для всех российских рейсов", - сказал он.
Запрет на полеты российских самолетов в воздушном пространстве США вступит в силу к концу среды, говорится в сообщении, размещенном на сайте Министерства транспорта США.
Как отмечается в пресс-релизе, запрет будет касаться всех воздушных судов, "принадлежащих, сертифицированных, эксплуатируемых, зарегистрированных, зафрахтованных, арендованных или контролируемых лицами или в интересах лиц, которые являются гражданами России". "Это включает пассажирские и грузовые рейсы, регулярные и чартерные рейсы, что, по сути, означает закрытие воздушного пространства США для всех коммерческих авиаперевозчиков и других гражданских воздушных судов России", - добавили в американском ведомстве.
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Цитата: Васяй от 02.03.2022 16:16:04
Воевать так воевать !Что могут для производства самолетов друг другу перекроют,будут закупать в тридорога у третих стран,мы и не заметим,как договорятся.
Воевать так воевать !Что могут для производства самолетов друг другу перекроют,будут закупать в тридорога у третих стран,мы и не заметим,как договорятся.
Не договорятся. Даже не подпустят теперь ни к чему. На бричках теперь месяцами ездить будут.