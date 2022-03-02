Бандитский капитализм

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danilov 02 Марта 2022 в 23:18:18
Комментарии, по рейтингу, по дате
«Русские ведут борьбу с нацизмом»: экс-инспектор ООН по вооружениям о реальной ситуации на Украине
Цитата: bolatbol от 02.03.2022 17:43:59
Я думаю после Украины Путину надо демилитаризировать НАТО
«Русские ведут борьбу с нацизмом»: экс-инспектор ООН по вооружениям о реальной ситуации на Украине
Я думаю после Украины Путину надо демилитаризировать НАТО
+1005000!
«Русские ведут борьбу с нацизмом»: экс-инспектор ООН по вооружениям о реальной ситуации на Украине
Цитата: bolatbol от 02.03.2022 17:43:59
Я думаю после Украины Путину надо демилитаризировать НАТО
«Русские ведут борьбу с нацизмом»: экс-инспектор ООН по вооружениям о реальной ситуации на Украине
Я думаю после Украины Путину надо демилитаризировать НАТО
«Русские ведут борьбу с нацизмом»: экс-инспектор ООН по вооружениям о реальной ситуации на Украине
Этот эксперт был уволен из ООН по аморальной статье. Обвинён в педофилии по трём эпизодам. Загуглите в нете про него полно информации. А ты балабол смотри че публикуешь. Питух сука путинский.