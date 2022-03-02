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Империя зла
Бандитский капитализм
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danilov 02 Марта 2022 в 23:18:18
"Наплевали на все свои принципы, которые насаждали на международной арене, в т.ч. когда они стали арестовывать активы и Центрального Банка России, и наших частных компаний. Это просто воровство. Они отказались от всех тех правил, которые последние 70 с лишним лет внедряли в международную жизнь. Эти правила они сейчас просто перечеркнули и вернулись к бандитскому, дикому капитализму времен "золотой лихорадки", - сказал Лавров телеканалу al-Jazeera.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Panasonic 02.03.2022 в 23:34:42   # 792652
Как же бомбит у него.
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  bolatbol 02.03.2022 в 23:43:59   # 792655
Я думаю после Украины Путину надо демилитаризировать НАТО

«Русские ведут борьбу с нацизмом»: экс-инспектор ООН по вооружениям о реальной ситуации на Украине
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  Васяй 02.03.2022 в 23:55:17   # 792657
Цитата: bolatbol от 02.03.2022 17:43:59
Я думаю после Украины Путину надо демилитаризировать НАТО
+1005000!
«Русские ведут борьбу с нацизмом»: экс-инспектор ООН по вооружениям о реальной ситуации на Украине
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  Walter 03.03.2022 в 02:23:36   # 792677
Цитата: bolatbol от 02.03.2022 17:43:59
Я думаю после Украины Путину надо демилитаризировать НАТО

«Русские ведут борьбу с нацизмом»: экс-инспектор ООН по вооружениям о реальной ситуации на Украине

Этот эксперт был уволен из ООН по аморальной статье. Обвинён в педофилии по трём эпизодам. Загуглите в нете про него полно информации. А ты балабол смотри че публикуешь. Питух сука путинский.
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