Oracle объявила о приостановке всех операций в России

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danilov 03 Марта 2022 в 11:29:28
Oracle объявила о приостановке работы в России в ответ на обращение министра цифровой трансформации Украины Михаила Фёдорова в Twitter.
Комментарии, по рейтингу, по дате
После официальной публикации сегодня вступили в силу такие меры:
российские IT-компании будут освобождены от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами на три года;
IT-компании на выгодном условии смогут взять кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке, не превышающей 3%;
действующие сотрудники IT-компаний в возрасте до 27 лет получат отсрочку от призыва на военную службу.
грантовая поддержка IT-отрасли;
выделение средств на улучшение жилищных условий сотрудников, повышение зарплат;
налог на прибыль организаций 0%;
упрощенное трудоустройство иностранных кадров, получение ими ВНЖ;
налоговые льготы и преференции для отечественного ПО, а также компаний, получающих доход от рекламы;
стимулирование закупок отечественных IT-решений для государственных/муниципальных нужд.