Магистральный провайдер Cogent отключает российские компании

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htmaker 08 Марта 2022 в 18:15:56
Издание «Коммерсант» пишет, что с Cogent работают такие крупные российские провайдеры, как «Ростелеком», «Вымпелком», «МегаФон», «Яндекс» и VK. То есть решение компании может привести к заметному снижению связанности российского сегмента интернета с глобальной сетью, что в итоге может сказаться на качестве доступа к зарубежным интернет-сервисам уже в ближайшее время.
В письме магистральный оператор связи уведомил российских партнеров о том, что 4 марта 2022 года отключит их от своего оборудования. Сервера российских компаний оставят в стойках на 30 дней, чтобы клиенты могли их забрать.
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«После окончания этого срока оборудование будет отключено и отправлено на хранение. Доступа к серверам после прекращения обслуживания не будет»,— гласит письмо, получение которого подтвердили изданию три источника в разных российских провайдерах.
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«Любое отключение магистрального провайдера может закончиться замедлением или недоступностью иностранных интернет-сервисов из российской части сети на неопределенный срок», — объяснил журналистам профессор EMBA «Сколково» Евгений Черешнев. — Ситуацию можно сравнить с перекрытием шлюзов в сложной системе подачи питьевой воды — закрытие магистральных "труб" можно компенсировать другими каналами, но не бесконечно».
Проблемы с доступом, по его мнению, в первую возникнут у сервисов, которые не имеют центров обработки данных в России, но пока неясно, какими конкретно и насколько масштабными будут последствия отключения Cogent.
https://www.kommersant.ru/doc/5240878
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Цитата: Dimmon от 09.03.2022 09:02:00Это связано с тем, что они как были ебланамитак и остались
у меня билайн интернет стал тормозить, это как то связано?
у меня билайн интернет стал тормозить, это как то связано?