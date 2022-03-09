Магистральный провайдер Cogent отключает российские компании

«После окончания этого срока оборудование будет отключено и отправлено на хранение. Доступа к серверам после прекращения обслуживания не будет»,— гласит письмо, получение которого подтвердили изданию три источника в разных российских провайдерах.

«Любое отключение магистрального провайдера может закончиться замедлением или недоступностью иностранных интернет-сервисов из российской части сети на неопределенный срок», — объяснил журналистам профессор EMBA «Сколково» Евгений Черешнев. — Ситуацию можно сравнить с перекрытием шлюзов в сложной системе подачи питьевой воды — закрытие магистральных "труб" можно компенсировать другими каналами, но не бесконечно».