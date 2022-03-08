Президент США Байден объявил о полном запрете на импорт российской нефти, газа и угля

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 09 Марта 2022 в 00:21:24
По его словам, это шаг означает что американцы нанесли еще один мощный удар по путинскому руководству.
"Мы не примем участие в субсидировании войны Путина", - заявил Байден.
Цены на нефть росли в ожидании этого объявления. Цена на нефть марки Brent выросла более чем на 5%, до 130 долларов за баррель.
Несмотря на опасения роста цен на энергоносители, это решение поддержали обе ведущие американские партии.
Байден сообщил, что решение запретить импорт российских энергоносителей было принято после подробных консультаций с союзниками.
Выступая в Белом доме, президент США предупредил, что цены на газ могут подняться после этого шага, но предупредил нефтяные компании против попыток неоправданного завышения цен.
США также заплатят определенную цену, сказал Байден, но это цена защиты свободы.
По словам Байдена, президент Путин "кажется, полон решимости продолжать свой кровавый путь, чего бы это ни стоило".Байден пообещал, что Украина "никогда не станет победой Путина".
Действия США имеют более срочный характер, чем в Европе, которая гораздо больше зависит от российской нефти и газа.
Правительство Великобритании объявило, что постепенно откажется от импорта российской нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года.
Переходный период будет необходим, чтобы дать рынкам и бизнесу время приспособиться к новым реалиям и найти замену российской нефти, составляющей сейчас 8% потребления Соединенным Королевством.
Британия меньше зависит от российских энергоносителей, чем многие страны Европы. Тем не менее российские поставки дизельного топлива составляют здесь 18% от его общего потребления.
ЕС также предпринял шаги по ограничению зависимости от российских энергоносителей, сообщив, что сократит потребность в них на две трети к концу года.
План предусматривает увеличение закупок сжиженного газа (его основные поставщики - Катар и США), увеличение запасов в хранилищах, рост производства водорода и биогазов и строительство ветряков и солнечных ферм.
Евросоюз рассмотрит вопрос о нефтяном и газовом эмбарго на саммите лидеров 27 стран ЕС во Франции в четверг. Пока что решение об эмбарго выглядит маловероятным, поскольку Германия - самая населенная страна и крупнейшая экономика Евросоюза - выступает против.
"План значительно сократит нашу зависимость от российского газа уже в этом году, а в течение нескольких лет позволит нам вовсе отказаться от импорта из России, - сказал вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс депутатам Европарламента. - Будет непросто, но это возможно."
https://www.bbc.com/russian/news-60668464
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Panasonic от 08.03.2022 18:22:19
Во все дыры имеют пуйло
Во все дыры имеют пуйло
На Мосфильме ему нарисуют всяких мультиков о хорошей жизни в РФ
Цитата: Мура45 от 08.03.2022 18:26:04ну и естественно в Ойропе!
На Мосфильме ему нарисуют всяких мультиков о хорошей жизни в РФ
Цитата: Panasonic от 08.03.2022 18:22:19
Во все дыры имеют пуйло
Во все дыры имеют пуйло
На Мосфильме ему нарисуют всяких мультиков о хорошей жизни в РФ
США и Великобритания отказываются от российской нефти. Пострадает ли экономика страны? https://www.bbc.com/russian/features-60670673
4 часа назад
...
4 часа назад
...
"Попытка избежать дефолта": зачем в России ужесточили ведение бизнеса с "недружественными странами" https://www.bbc.com/russian/features-60670918
4 часа назад
...
4 часа назад
...
по актуальному курсу:
Средняя цена:
Regular(аналог АИ-92) 115.56₽
Mid-Grade аналог АИ-95) 123.47₽
Premium (аналог АИ-98) 131.29 ₽
Средняя цена 1 год назад:
Regular(аналог АИ-92) 43.62 ₽
Mid-Grade аналог АИ-95) 50.22 ₽
Premium (аналог АИ-98) 55.41 ₽
https://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel/
Основная логистика в США, это авто-перевозка продуктов, товаров, жд. почти нет.
через 3 секунды ухи завернулись... как такое можно слушать
Как такое говно можно смотреть? Дальше некуда деградировать? Имеется ввиду даже не смысл видео, а писклявый стон исполнителя.
Цитата: Panasonic от 09.03.2022 18:59:39Лицемер, хотелось бы услышать как звучат твои маты... )))
Как такое говно можно смотреть? Дальше некуда деградировать? Имеется ввиду даже не смысл видео, а писклявый стон исполнителя.
Как такое говно можно смотреть? Дальше некуда деградировать? Имеется ввиду даже не смысл видео, а писклявый стон исполнителя.