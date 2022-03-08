Президент США Байден объявил о полном запрете на импорт российской нефти, газа и угля

Цитата: jumanjiqz от

Выстрел себе в пах! Пи...а Америке!

Выстрел себе в пах! Пи...а Америке!

Как такое говно можно смотреть? Дальше некуда деградировать? Имеется ввиду даже не смысл видео, а писклявый стон исполнителя.